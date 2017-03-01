Михал Анемподистов рассказал про настоящий белорусский цвет 1 1.03.2017, 19:20

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Михаил Анемподистов

Национальную колористику известный поэт и художник исследует много лет.

Какой он – цвет Беларуси? Может, это цвет васильков или льна, молока или ржаного хлеба? Национальную колористику много лет исследует поэт и художник Михал Анемподистов, его выставка открылась в галерее Белорусского союза дизайнеров.

На снимках – вся палитра традиционных для нашей культуры цветов. А находит эти краски художник в самых простых, базовых белорусских вещах. Желтый – цвет солнца, соломы и румяного блина, красный – пасхального яйца, зеленый – сочной травы и недозрелых помидоров, передает «Белсат».

И хотя рассказывать словами о цвете – дело неблагодарное, автор выставки художник и дизайнер Михал Анемподистов умеет сказать поэтично:

«Если мы говорим о белом цвете – это молоко, мел, например, ткань, прежде всего лен отбеленный – это идеал красоты, самое эстетическое, что человек может сделать, – это снежно-белый «кужалёк», не просто белый, а снежно-белый».

Фото на выставке – это иллюстрации к книге Михаила Анемподистова «Цвет Беларуси», которая появится уже в марте. В книге художник рассматривает цвета как часть белорусской идентичности. Изучая фольклор, топонимику, этимологию, он пытается определить цвета, которые нравились белорусам исторически – на протяжении столетий и даже тысячелетий. А наш вкус может много сказать о нашем характере. Почему серенький котик – положительный герой белорусских сказок? А черный цвет – не обязательно страшный или траурный?

«В лекциях Михаила и, надеюсь, в книге – и о технологии изготовления цвета, и о том, в каких традициях он был. Автор перечисляет все цвета и рассматривает, как они были связаны с белорусской культурой», - рассказала куратор «Летучего университета» Татьяна Водолажская.

В экспозиции нет подписей к фото. Зрители должны сами прислушаться к собственным визуальным ощущениям.

Но на выставке, которая будет работать до 24 марта в помещении Союза дизайнеров в Минске, организаторы из Летучего университета уже пообещали устроить экскурс по белорусской колористике от Михала Анемподистова.