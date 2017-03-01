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Главный проспект Минска перекроют с 20:30 до 00:00

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  • 1.03.2017, 19:33
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Центральные улицы и проспект перекроют из-за репетиции парада.

Участок минского проспекта Независимости от улицы Козлова (около пл. Победы) до улицы Свердлова (пл. Независимости) перекроют с половины 9 вечера до 12 ночи 1 и 2 марта. Также движение закроют на улице Янки Купалы от пересечения с Богдановича до пересечения с Первомайской и на улице Ленина от проспекта Победителей до Ульяновской, передает «Радыё Свабода».

О движении общественного транспорта в это время пишет Минсктранс. Центральные минские улицы перекроют из-за репетиции парада, запланированного на День белорусской милиции 4 марта.

Белорусская милиция, согласно указу Александра Лукашенко, отмечает свой праздник в день назначения Михаила Фрунзе временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в Минске в 1917 году. Но на тот момент ни белорусской милиции, ни белорусского государства еще не было - Белорусская Народная Республика появилась через год, Советская Социалистическая Республика Беларусь - через два года. На момент назначения Фрунзе белорусские земли находились в составе Российской империи, которая в это время вела боевые действия в Первой мировой войне.

К «100-летию белорусской милиции» в Минске откроют памятник городового в форме Российской империи. Министр внутренних дел Беларуси тем временем заявляет, что с гордостью носит форму советского НКВД.


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