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Правительство Молдовы отозвало посла из России

  • 1.03.2017, 19:38
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Причины отзыва дипломата не уточняются.

Правительство Молдовы отзывает с поста посла в РФ Дмитрия Брагиша, который также возглавлял дипломатическое представительство республики в Таджикистане. Такое решение было принято на заседании кабинета министров, передает tass.ru.

Проект решения представила заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, которая не объяснила причины отзыва дипломата.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства также отказались его комментировать. Согласно местному законодательству, это решение должен одобрить президент Молдовы Игорь Додон.

Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года. С 1999 по 2001 год он возглавлял правительство при президенте Петре Лучинском.


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