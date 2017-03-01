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Криушенко назначен и. о. главного тренера сборной Беларуси

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  • 1.03.2017, 19:48
Игорь Криушенко

Документально отношения будут оформлены в ближайшие дни.

Сегодня состоялась встреча между председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности, сообщает официальный сайт АБФФ.

Документально отношения будут оформлены в ближайшие дни.

Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с футбольным клубом БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году, а также вывел российский футбольный клуб «Сибирь» в Премьер- лигу за дебютный сезон и дошел с ней до финала Кубка России-2010.

Специалист также успел поработать с футбольным клубом «Динамо-Минск», который привел к серебряным медалям чемпионата Беларуси в сезоне 2008.

Сборная Беларуси оставалась без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич.

АБФФ провела переговоры с несколькими кандидатами, но их фамилии официально не оглашались. В СМИ мелькали имена около десятка претендентов.


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