Итальянский режиссер: Цены в Беларуси слишком высокие 7 1.03.2017, 20:50

Виктор ГИЛИЦКИЙ

Фото: kp.by

Маттео Спьяцци рассказал, чем поразила его наша страна и что у белорусов есть такого, о чем итальянцы могут только мечтать.

Об этом итальянец Маттео Спьяцци рассказал в интервью kp.by.

«Понятия не имел, где находится Беларусь, пришлось искать на карте»

- Только не приходите на интервью в фиолетовом, - аккуратно предупредили меня перед встречей с драматургом.

«Ох уж эти модные капризные итальянцы», - подумала про себя. Но нет. Дело оказалось в театральных «забабонах». Итальянские режиссеры такие же суеверные, как и белорусские.

- Фиолетовое у нас в театр не надевают ни зрители, ни актеры. Считается, что это приносит несчастье, - посвящает в тонкости улыбчивый импозантный режиссер.

Уже потом узнаю, что примета связана с трудными отношениями актеров со священнослужителями, чьим официальным цветом в Италии когда-то был фиолетовый.

- И еще актеры никогда не надевают маску перед зрителем - очень личный ритуал. Упала маска - обязательно постучать три раза по дереву. А вот найти погнутый гвоздь в театре - к большому успеху, - дополняет режиссер.

Маттео Спьяцци - мастер комедии дель арте. Это импровизационный уличный театр итальянского Возрождения. Главное в этом театре - маски и то, что актер может быть автором самого себя.

Кстати, поклонникам Театра имени Горького имя Маттео Спьяцци хорошо известно, это он по приглашению художественного руководителя театра Сергея Ковальчика пару лет назад поставил один из самых ярких спектаклей Русского последних лет Viva Commedia! С аншлагами он идет до сих пор. А в марте под режиссурой Спьяцци спектакль «Пансион Бельведер» поставит еще и коллектив Белорусского государственного театра кукол.

- Тогда, несколько лет назад, Сергей Ковальчик предложил мне поставить спектакль для молодых актеров. Конечно, мне был интересен этот опыт, согласился. Но к своему стыду, должен признаться, тогда я даже не знал, где находится Беларусь. Пришлось искать на карте, - вспоминает Маттео.

На премьере "Трактирщицы" был аншлаг. Фото предоставлены НАДТ им. М.Горького.

- Помните свои первые впечатления от страны?

- О да! Я почувствовал себя настоящим эмигрантом. Не знал ни языка, ни города, у меня не было знакомых… Всегда думал: а куда бежать, если что-то случится. Мой приезд в Беларусь как раз совпал с началом проблем в Крыму. В Минск я приехал вместе с коллегой. Никогда не забуду, как однажды утром проснулись от страшных звуков. Первая мысль: салют. Открываю окно, а там в буквальном смысле сотрясается воздух. Дико испугались, подумали, что началась война. Схватили паспорта, выбегаем из дома. Пока спускались по лестнице, мой коллега решил, что это взрываются бомбы и нам нужно срочно связываться с посольством, чтобы добраться живыми до Италии... А дальше картина маслом: выбегаем, значит, перепуганные с паспортами на улицу, а возле подъезда как ни в чем не бывало стоит красивая девушка в платьице. Мы перепуганные ее по-английски пытаемся спросить, что происходит. А она смотрит на нас как на сумасшедших: «Нет, все в порядке». Подбегаем к другой прохожей… И вот она нам открыла глаза на происходящее: «Это у нас так ко Дню Независимости готовятся, репетируют». В общем, я навсегда запомнил, что День Независимости белорусы празднуют 3 июля.

Спустя несколько лет я знаю, конечно, страну гораздо лучше. А теперь в Беларусь еще можно приезжать на пять дней без визы. Думаю, это будет способствовать развитию международных отношений.

- Пять дней - совсем немного. Что бы вы порекомендовали посмотреть туристам в Беларуси за это время?

- Удивительно, но еще 10 - 15 лет назад я бы счел сталинский ампир уродливым. А сейчас я им искренне восхищаюсь. Люблю разглядывать дома и здания на главных проспектах Минска. Мне говорили, что у вас очень красивая природа и национальные парки. Честно, сам еще не доехал, но хочу. Восхищаюсь, что в центре города у вас есть парки и зеленая зона. Это здорово! Мое самое любимое место - скверик возле Театра оперы и балета.

Итальянский режиссер присматривался к белорусам несколько лет, но теперь чувствует себя как дома.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ kp.by

«У нас частенько можно заметить в зале спящего зрителя»

- Итальянцы - яркие, эмоциональные, харизматичные... Минск после Вероны, откуда вы родом, не кажется вам скучным?

- Когда я приехал в Минск, первый вопрос, который мне задали: «Почему ты так много улыбаешься?» - На мой взгляд, минчане слишком близко принимают все к сердцу и очень редко улыбаются. И еще вам явно не хватает солнца. Заметил, что, когда оно выглядывает, для белорусов это уже событие. Кажется, именно в Беларуси я стал ценить итальянское солнце.

- Сложно ли собрать полный зал зрителей в Италии? И как отличается ваша публика от нашей?

- Должен признать, в Италии театр сейчас находится в кризисе. Собрать полный зал очень сложно. Я был в шоке, когда узнал, что многие спектакли идут у вас с аншлагом годами. Заметил, что в конце спектакля белорусские зрители часто аплодируют стоя. У нас такое происходит только в исключительных случаях. Боюсь даже представить, что будут делать белорусы, если постановка им покажется не просто хорошей, а прекрасной. Неужели вы прыгаете? - смеется. - У нас высокоинтеллектуальная публика приходит на спектакли все реже, а у вас в зале в основном интеллигенция. Хотя я могу иногда понять зрителя, который променял театр на кино. Сделать достойный спектакль порой сложнее, чем фильм. Еще одно явное отличие: белорусская публика предпочитает классику. В Италии зритель делится на две категории: инновационные театры, куда ходит в основном молодежь, и классические театры с публикой в возрасте 60+. У нас частенько можно заметить в зале спящего зрителя. Но не потому, что спектакль скучный, а потому что возраст (улыбается). Жаль, что итальянская молодежь практически не ходит на классические постановки. В Беларуси в зале самый разный зритель. Особенно радует, что приходят на спектакль парами и целыми семьями, а все спектакли начинаются вовремя, вы очень пунктуальные. Максимум спектакль задерживается на пять минут, а у нас это может тянуться намного дольше. И еще поначалу мне было сложно привыкнуть, что спектакли у вас начинаются в 7 часов, у нас это не раньше 9 вечера. Но как только спектакль заканчивается, белорусы стараются быстрее убежать, как будто на ужин опаздывают. Итальянцы же после спектакля всегда собираются компанией, чтобы поделиться впечатлениями от увиденного.

-Белорусские актеры - шальные, и за это я их обожаю,- признался итальянский режиссер. Фото предоставлены НАДТ им. М.Горького

- Сколько стоит билет в театр в Италии?

- На не самые популярные спектакли - 8 - 10 евро. Если театр большой и известный, билет в среднем стоит 30 - 40 евро. Самые дорогие билеты у нас в оперу. В знаменитой веронской Арене билеты стоят по 130 - 200 евро, а в Беларуси даже на хороший спектакль билет можно купить за 3 - 10 евро.

- А что есть у нас, чего нет у вас?

- Почему-то я сразу начинаю думать о еде. Из ваших блюд знаю и люблю драники, сметану и глазированный сырок. В Италии нет сметаны и кефира. К сожалению, на молочные продукты у меня аллергия, но раньше я с удовольствием их ел. Полюбил ваши супы, колбасу и соленую красную рыбу, у нас такую не продают. Кажется, цены в Беларуси слишком высокие, не соразмерные с вашими зарплатами. Дороже, чем в Италии, и фрукты, и овощи... Зато икра гораздо дешевле. И еще у вас очень красивые женщины. Для нас, итальянцев, белоруски - экзотика в хорошем смысле этого слова. Всегда выглядят как модели, даже утром в понедельник в красивом платье и на каблуках. Еще у вас холодно. Впервые в жизни у меня замерзали усы, пока я дохожу из дома до театра.

«Итальянцы в 35 лет только задумываются о женитьбе»

- Я был в шоке, когда узнал, что многие спектакли идут у вас с аншлагом годами. Фото предоставлены НАДТ им. М.Горького.

- Чувство стиля любви к прекрасному у итальянцев в крови.. А какие, на ваш взгляд, основные черты характера белорусов?

- Почти все время я провожу с актерами. Это народ специфический, поэтому обо всех белорусах мне сказать сложно, но артисты у вас точно шальные, и я их за это обожаю.

- Говорят, Италия - страна неустроенных мужчин. Они сейчас редко женятся. А Беларусь - страна одиноких или разведенных женщин. Где выход?

- В Италии женятся гораздо позже, чем в Беларуси. У нас до 30 лет нормально жить с родителями, к этому возрасту многие только заканчивают учебу в университете. Если в Италии вам 35 лет - вы еще молодежь, в Беларуси в этом возрасте у многих уже по несколько детей и браков за плечами. У нас и детей меньше из-за большого социально пресса: сначала надо найти хорошую работу, заработать деньги, реализоваться как личность. Общество становится более эгоистичным. Многие предпочитают жить без пары или в гражданском браке. Разводы у нас слишком дорогие и невыгодные. Но лично я считаю, что жизнь в паре позволяет человеку расти, становиться лучше. А вот по поводу одиноких белорусских женщин... Предлагаю сделать страны-побратимы и наладить взаимовыгодный обмен.

Дель арте - импровизационный уличный театр итальянского Возрождения. Главное в этом театре - маски и то, что актер может быть автором самого себя. Фото предоставлены НАДТ им. М.Горького.

«Белорусские мужчины часто больше заботятся о машине, чем о семье и женщине»

Нам стало интересно мнение о белорусах и других итальянцев. Выяснилось, что представителей Аппенин в Минске не очень много, но рассказать им о нас было что.

- Почти никто в Беларуси не говорит по-английски, хоть и учат его в школе. И еще белорусы слишком тихо разговаривают. В Италии все говорят много, громко, как минимум в совершенстве знают два языка.

- Идеально чистые улицы в Беларуси сначала пугали. Думал, что за выброшенную бумажку у вас дают штраф.

- В Италии у всех есть машины. А в Беларуси люди очень активно ездят на общественном транспорте. И он приходит вовремя! В Италии не то что автобус, даже поезд может прийти на несколько часов позже. Люди в Беларуси тоже очень пунктуальны. У нас опоздание на полчаса – мелочи жизни. Особенно обижаются за опоздания белорусские девушки.

- О женщинах: они не только красивые, но и общительные. Познакомиться с итальянками на улице почти невозможно. У них огромный выбор, и выбирают они в основном только красавцев и богатых. Итальянки никому никогда не дают номер телефона и практически не ходят на дискотеки и в бары. В Беларуси, наоборот, в кафе-ресторанах почти одни девушки, и познакомиться с ними не проблема. В Италии даже если женщине показалось, что мужчина на нее слишком пристально смотрит, она может вызвать полицию.

- 99% итальянцев не знают, где находится Беларусь. Все думают, что это регион России.

- Итальянцы практически не завтракают, обходятся кофе с чем-нибудь сладким. Но обязательно едят в 13.00 и в 20.00. Белорусы по утрам могут есть соленую кашу, а в течение дня есть сколько хотят, что хотят и где хотят. И всегда пьют чай со сладким. В Италии чай – редкость. Почти всегда кофе. А за едой – бокал вина или вода. Рестораны в Италии в основном маленькие, и работают в обед и вечером. В Беларуси – кафе и рестораны работают всегда, и это место встреч и свиданий.

– Беларусь – музей алкоголя. Так много пьющих мужчин, женщин и подростков я еще никогда не видел. У нас спиртное могут купить даже дети. Но крепкие спиртные напитки итальянцы употребляют очень редко. Видимо, вопрос культуры.

– Детей в Италии с собой берут всегда и везде. Они очень шумные. И это никого не тревожит. Если на улице или на пляже видят спокойного ребенка, все считают, что это русские туристы, уж слишком спокойные. И еще в Италии чаще с детьми можно увидеть мужчин. Они обожают детей. А дома делают абсолютно то же, что и женщины – готовят, стирают, убирают, встают по ночам к плачущему ребенку. В Беларуси практически все обязанности ложатся на женщин.

– В Беларуси слишком дорогая одежда, но очень дешевый бензин. И еще слишком маленькие квартиры. В Италии минимальная площадь квартиры - 80 квадратных метров. При этом итальянцы никогда не спят на диванах, как белорусы.

– В Беларуси очень дешевая коммуналка, но и слишком маленькие зарплаты. Зато государство не отбирает у белорусов 40-60% зарплаты в виде налогов, но заставляет платить налог на «тунеядтсво».

– В Италии мужчины за внимание женщин буквально сражаются. Делают модные прически, тщательно продумывают гардероб, ухаживают…В Беларуси нередко мужчины больше заботятся о машине, нежели о женщине. А в кафе в компании друзей могут в компании с девушкой говорить только на мужские темы и ругаться матом. Зато белорусские девушки бесконечно делают селфи и сидят в интернете. В Италии в компании друзей телефоны стараются отложить в сторону в знак уважения.

– В белорусских магазинах продавцы часто «рычат», могут даже оскорбить. Если бы они позволили себе такое в Италии – потеряли бы всех клиентов.