Больше половины россиян не верят новостям по телевизору 1.03.2017, 20:55

Недоверие к новостям испытывают 66% россиян.

Об свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). У 21% новости по телевизору часто вызывают недоверие, у 45% участников опроса — редко, передает РБК.

По данным социологов, в том случае, если новостная информация не вызывает доверия, 18% россиян ищет ее в интернете на новостных сайтах, 17% обсуждают ее со своими близкими и друзьями, а 10% ищут ее на других СМИ, в том числе в газетах и на радио. 23% заявили, что не предпринимают специальных действий.

47% участников опроса полагают, что качество новостных программ на российском телевидении за последние два года повысилось, 26% не увидели изменений, а 13% высказались, что новости на российском ТВ стали хуже.