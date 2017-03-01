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Игорь Криушенко: В каждой игре сборная Беларуси будет сражаться за победу

  • 1.03.2017, 21:21
фото: tut.by

Рулевой «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал свое назначение и.о главного тренера сборной Беларуси.

– Естественно, руководить сборной это всегда приятно и почетно и в то же время достаточно ответственно. Понимаю, что добавится огромный кусок работы. Но в то же время – это вызов. Всегда хочется на вызов ответить достойно.

– Насколько проблемным видите совмещение постов в клубе и сборной?

– Больших проблем не вижу. Важно, чтобы в этой ситуации были помощники. На данном этапе важно, чтобы один был свободен и который мог бы просматривать больше игр, мог бы разговаривать с кандидатами. А уже всю эту информацию для анализа давать мне.

– С помощниками уже определились?

– Еще нет. В ближайшее время. Наметки есть. Думаю, 2-3 дня и мы этот вопрос закроем.

– Если говорить начистоту, то смущает ли вас приставка «исполняющий обязанности»?

– Насколько я владею информацией, то эта приставка до ближайшего исполкома. Потому что юридически меня может утвердить только исполком. Поэтому до ближайшего исполкома приставка «и.о», а потом она убирается.

– Поделитесь вашим видением относительно комплектования состава. Например, ваш предшественник относился к чемпионату Беларуси не очень тепло и к людям, которые там выступают.

– Естественно, за рубеж уезжают лучшие наши футболисты. Играют там на более высоком уровне. Но для футболиста немаловажный фактор – игровая практика. А ребята, которые играют в чемпионате Беларуси на ведущих ролях, которые являются кандидатами в сборную, они все-таки имеют постоянную практику. Этот фактор очень важен. Поэтому постараемся быть объективными и вызывать людей, которые играют и у которых уровень мастерства выше.

– Очень много наших легионеров лишены игровой практики. Это проблема. И как планируете ее решать в тех условиях, в которых сейчас сборная Беларуси?

– Буду разговаривать с ребятами. Буду вызывать на сбор, буду смотреть. Пусть сборы перед играми и краткосрочные, но все равно информация у меня будет. Но еще раз говорю, что сбрасывать со счетов никого не буду. Учитывая, что высококвалифицированных футболистов у нас не так много. Думаю, каждый штык будет у нас на учете.

– Как расставите для себя приоритеты: игра на результат, омоложение, смена тактического рисунка? Что для вас первоочередное?

– Первоочередное – это создание коллектива. Коллектива единого, который будет в каждой игре стремиться сражаться за победу. Мы же все-таки играем для зрителей. А наши болельщики любят победителей. Естественно, будем стремиться показывать качественный футбол. Но опять же результат будем ставить на первое место, – цитирует Криушенко «Трибуна».


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