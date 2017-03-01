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1 марта 2017, среда, 21:30
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В Киеве может появиться сквер имени Павла Шеремета

  • 1.03.2017, 21:30

В столице Украины началось общественное обсуждение относительно переименования сквера имени Чкалова в память о белорусском журналисте.

Обсуждение будет проходить с 1 марта по 1 мая на официальном сайте Киевской администрации - для участия нужно авторизоваться. Теперь инициативу городских властей обсуждают почти 100 человек, но поддерживает ее пока что менее половины участников интернет-обсуждения, передает «Радыё Свабода».

Сквер имени Чкалова находится в центре Киева, недалеко от места гибели Павла Шеремета.

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева, взорвав автомобиль, которым он управлял. Украинские правоохранители квалифицируют гибель журналиста как умышленное убийство. В феврале министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все детали преступления указывают на политический заказ. Но следствие пока не установило ни исполнителей, ни заказчиков.


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