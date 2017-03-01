YouTube запускает сервис для просмотра телевидения 7 1.03.2017, 22:07

Новый сервис начнет работу в ближайшие несколько месяцев.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте компании.

В ближайшее время пользователи YouTube смогут смотреть эфир почти четырех десятков ТВ-каналов. Как рассказали представители сервиса, YouTube TV предложит в режиме реального времени эфир четырех наиболее популярных американских телесетей (CBS, NBC, ABC и Fox), а также еще порядка 30 кабельных телеканалов, включая спортивные, сообщает igate.com.ua.

Услуга будет работать по платной подписке стоимостью $35 в месяц. При этом в рамках оной подписки можно подключать до шести аккаунтов.

Для каждого аккаунта предусмотрены персональные рекомендации по контенту и доступ к функции DVR с неограниченным пространством для загрузки. Однако в рамках одной подписки доступна возможность одновременного просмотра лишь трех потоков записи DVR.

Подписка также включает доступ к платному сервису YouTube Red, позволяющюю смотреть видео без рекламы, а также профессиональные ролики.

В компании отметили, что сервис хочет расширить свою аудиторию, предложив пользователям новые возможности. «Мы не сомневаемся, что современной молодежи нравится качественный видеоконтент, мы также осознали, что они не хотят смотреть ТВ традиционным способом».

Новый сервис начнет работу в США в ближайшие несколько месяцев. О планах по далбнейшей экспансии YouTube TV в компании пока не говорят.