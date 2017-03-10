Тереза Мэй призвала ЕС бороться с российским влиянием на Балканах 10.03.2017, 7:36

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Тереза Мэй

Фото: AP

Британия намерена выстроить более тесные связи со странами этого региона.

Британский премьер Тереза Мэй призвала Европейский союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния "кампаниям дезинформации" со стороны России, приведя в качестве примера предполагаемую попытку переворота в Черногории, сообщает русская служба ВВС.

Выступая на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, Мэй предупредила, что возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза.

"В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизирует ситуацию, и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом", - заявила британский премьер.

В конце февраля специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации предполагаемой попытки госпереворота в Черногории. Москва в очередной раз отвергла эти обвинения, назвав их голословными.

По версии черногорских властей, 16 октября, когда в стране проходили парламентские выборы, некая группа заговорщиков планировала провести целую серию вооруженных нападений. Главной жертвой должен был стать премьер-министр страны Мило Джуканович.

Возникшим в результате этих действий хаосом должна была воспользоваться одна из оппозиционных партий, которая бы захватила власть и изменила бы внешнеполитический курс Черногории - отказалась бы от планов по вступлению НАТО и взяла бы курс на сближение с Москвой.

Власти Черногории объявили о предотвращении попытки госпереворота и задержании причастных к этому 20 граждан Сербии, когда до закрытия избирательных участков еще оставалось несколько часов.

В ноябре специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обнародовал новые подробности расследования и впервые официально заявил о российском следе в этом деле.

Выступая в Брюсселе, Мэй также сообщила, что Британия намерена выстроить более тесные связи со странами этого региона, а в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан. Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками.