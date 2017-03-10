Экс-гандболистка сборной Беларуси: В Польше скучаю по глазированным сыркам 10.03.2017, 7:45

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Кристина Репелевска (Сватко)

Кристина Репелевска (в девичестве Сватко) не забывает Родину.

Об этом Кристина Репелевска рассказала изданию pressball.by.

- Не страшно было переезжать двадцатилетней в другую страну?

Нет. Это было не так далеко. Люблин в 530 километрах от Минска. Можно было в любой день сесть в поезд и поехать на сессию, что я и делала. Пару лет так училась. Первые три года было тяжеловато. Добрые люди помогали. В Кельце не было других русскоязычных игроков. Иные традиции, культура, язык... Вначале была полностью уверена, что вернусь домой. Но жизнь распорядилась по-другому. Хотя никто не знает, как будет дальше.

- Для общения на русском вам приходится перестраиваться?

- Нет. С дочерью разговариваю только по-русски. Хочу, чтобы она свободно владела двумя языками, и это у нее получается. Что до меня, то мой русскоязычный круг общения — студенты. Плюс девчонки-гандболистки. Лена Абрамович, Наташа и Ира Артеменко, Алеся Сафронова, тренер Тамара Владимировна Басей…

- По Беларуси скучаете?

- Конечно. Раз в год стараюсь появляться. Это мой дом. Там мама, папа… Важно, что есть куда вернуться. Приоритеты, впитанные с молоком матери, остаются на всю жизнь. Скучаю по глазированным сыркам, по пломбиру в шоколаде, по черному хлебу. Жалею, что некоторые белорусские товары не экспортируют в страны Евросоюза. Взять те же сырки, березовый сок. На международном рынке эти продукты, думаю, расходились бы хорошо.