Павел Северинец: Привычки колхозной дискотеки наблюдаем уже более 20 лет
- 10.03.2017, 7:55
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Лихорадочные попытки диктатора дать задний ход с декретом о «тунеядцах» никого больше не обманут.
Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец прокомментировал «Белсату» вчерашние заявления Лукашенко по поводу декрета №3.
«Это сумятица, это, будем так говорить, лихорадочные попытки исправить положение одновременно не теряя лица. И это выглядело очень некрасиво. Сидит человек, который уже третий десяток лет руководит как царь, и за столом среди чиновников говорит: «Ну вот то, что вы заплатили, может быть зачислено на следующий год, то можете пока не платить, это мы возможно вернем». И распоряжается судьбами и деньгами сотен тысяч людей!»
Высказывания диктатора в адрес организаторов протестов Павла Северинца не удивили:
«Это все мы давно знаем. Вот эти привычки на колхозной дискотеке, когда приходит, мол, там есть главный гопник и начинает всех пугать, мы слышим уже третий десяток лет. Кроме возмущения это ничего для нас не значит».