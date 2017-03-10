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Создатели «Игры престолов» объявили дату выхода седьмого сезона

  • 10.03.2017, 8:05
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На сайте американского кабельного телевизионного канала HBO, который снимает сериал, также появился тизер нового сезона.

Премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов» назначена на 16 июля 2017 года.

Об этом сообщается на официальной странице серила в Twitter, передает РБК.

На сайте американского кабельного телевизионного канала HBO, который снимает сериал, появился тизер нового сезона. В конце ролика также появляется надпись «7-16».

В сентябре 2016 года сериал «Игра престолов» На 68-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми» был признан «лучшим драматическим сериалом». Шестой сезон «Игры престолов» был номинирован на 23 награды, завоевав в общей сложности 12 «Эмми», в том числе за режиссуру и сценарий.


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