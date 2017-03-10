Naviband: Мы поем для людей, живущих здесь 10.03.2017, 8:41

Фото: belsat.eu

Музыканты уверены, что белорусы будут гордиться их выступлением на «Евровидении».

После концерта в Гродно Артем и Ксения рассказали «Белсату», как бегут к людям от бесконечных суетливых приготовлений к «Евровидению».

- Шок. Столько людей к вам подходит. Каждый вас обнимает. Вы столько энергии отдаете. Не трудно?

Артем: А сколько мы забираем? — Вот Вам и ответ.

На вопрос, как идет подготовка к международному конкурсу, Артем безжалостно начал троллить журналистов.

«Готовим с Ксюшей номер с ходулями. Я буду жонглировать. Костюмы будут кожаные полностью. В начале мы думали из картофеля делать. Вот у Леди Гага из мяса, а у нас из картофеля, — смеются Артем с Ксюшей. — На самом деле, подготовка идет. Вот все, что мы можем сказать. Идет как надо, мы собрали команду, с которой нам комфортно. С ней мы и выйдем».

- А на гитаре от Brutto будете играть или еще не решили?

Артем: Вот сегодня уже испытывали.

Ксения: Будем ли брать гитару на главное выступление, пока решаем.

- А рожки знаменитые оставите?

Ксения: Думаю, что оставим.

А как настроение? Боевой дух?

Артем: Ну, а куда же без боевого настроения ?! Сидеть, сложа руки? То ничего не получится.

Ксения: Бывают, конечно, дни, когда не успеваешь отдохнуть, и мы настолько уставшие, ноги сами собой тянутся к кровати и не хочется никого видеть и не слушать ничего. Но это день и все. И ты уже такой… Опять в тонусе. Такой темп. Он всегда поддерживает тонус и ты едешь на концерт, встречаешься с людьми, и это круто. Это для нас невероятный заряд.

- И при этом всем Вы еще делаете сейчас тур по Беларуси?

Артем: Мы решили немного поездить, чтобы просто была возможность переключаться от подготовки, встречаться с нашими слушателями. И для нас это такое переключение. Мы хотим поддерживать эту волну легкости и позитива и только за счет концертов и встреч с нашими людьми мы можем ее получить.

- Вашей инициативой был — белорусский язык на Евровидении. Как Вы думаете, насколько плодотворен этот шаг в отношении популяризации белорусского языка?

Артем: Это не было такой идеей. Мы просто решили: давай мы будем пытаться. Не получится, то не получится. Концертов у нас хватает. Мы ездим повсюду. А тут — хоп и получилось. Трудный вопрос, потому что мы везем белорусский язык на Евровидение впервые.

Ксения: Это с одной стороны популяризация. Хотя нет, это со всех сторон популяризация. Но во-первых, я бы хотела сказать, что мы получаем много видео или сообщений из школ о том, что учителя и учительницы по белорусскому языку и литературе ставят в пример наши клипы детям в школе. И нам это присылают: «Вот, смотрите в Пинской школе номер там т-т-т ваш клип показывали на белорусском языке». Мы получаем большое удовольствие, что мы можем повлиять на это.

А на английском языке не хотели номер делать?

Артем: А зачем? Мы поем для людей, живущих здесь.

Ксения: Которые будут нас понимать и гордиться тем, что вот про Беларусь все-таки узнают и о белорусском языке, что он существует.

- А сами пользуетесь белорусским языком в повседневной жизни, между собой?

Артем и Ксения: Да, безусловно.

- А чего бы Вы еще хотели достичь в своей творческой жизни? В общем, о чем мечтаете?

Артем: Наша главная цель — собрать Дворец спотра в Минске с сольным концертом. Мне хочется познакомиться со Стингом. Все мечтаю ему письмо написать, но разве что уже после «Евровидения» напишу. Мне кажется, что наши мечты уже исполняются потому, что мы занимаемся только музыкой и теперь мы нигде не работаем, кроме нашей группы. Для нас это большое счастье петь наши песни, а не каверы, не быть под начальником. А быть группой.

«Здесь я начальник и босс!» — шутит Ксения.

Ксения: Вот вы говорите о мечте. У нас есть такая строчка в песне. «Пераўтварай думкі, каб трымаць іх у руках». И вот это пожелание, мне кажется, каждому человеку. Потому, что мы работаем над этим. Мы делаем что-то с нашими мечтами, чтобы держать их уже в руках. Не только держать, но и видеть, и жить с этими мечтами рядом.

Как вам удается создавать на сцене такую хорошую энергетику?

Артем: Мы сами этого не знаем. Это люди создают. 50 процентов. Мы создаем свои песни, а атмосферу люди создают. Если бы люди сидели и не отвечали нам, то ничего бы не получилось. Люди отвечают, и нас это будоражит просто.

Ксения: Мы видим улыбки. Мы видим вот эти глаза проникновенные. Взгляды такие. Это не может не радовать и не давать вот эту эмоцию, которую мы цепляем и потом отдаем.

А что вам не нравится в жизни музыкантов?

Артем: Есть музыканты, которые любят находить оправдание своей нереализованности. Почему-то все вокруг виноваты. Виноват организатор, что люди не пришли, а не люди. Или люди виноваты, что не слушают их песен. Сядь, подумай и сделай качественный продукт — и тогда все получится. Я в это верю.

- А есть ли у группы вообще свои какие-то суеверия, приметы, фишки какие?

Артем: Мы обнимаемся перед каждым выступлением. Это обязательно. Человек-полишинель. Это такой ритуал, который мы не можем пропустить, и каждый это знает.

Ксения: А еще знаете, рядом с нами такие люди, друзья, музыканты. Каждый из них переживает некоторые моменты, даже больше, чем мы. Например, когда мы узнали на Белтелерадиокомпании. Нам говорят, мы первые, мы там. Еще до часу ночи что-то делали, вопросы, много журналистов, и также: «а что Вы думаете?», «А Вы ожидали?» сыпались со всех сторон. Потом мы уходим на первый этаж, нас встречает наш звукорежиссер, он подходит, и у него слезы в глазах. И говорит: «я не верю в это».

Интересно, какая она, ваша жизнь вне сцены?

Артем: В нашей команде в жизни все, как и на сцене. Нет такой разницы.

Ксения: Невозможно быть другими, потому что мы не выполняем роли на сцене, мы искренние. Мы те, кто мы есть. Мы искренне относимся к нашей музыке, к нашему творчеству и к нашей жизни. В этом, может быть, и какой-то секрет. Я не знаю. Может и нет. Я часто шучу, когда у нас спрашивают что вы делаете вне сцены. Так вот говорю: «у нас такая скучная жызнь. У нас толька музыка адна. Больше нічэво». Ну это шутка, конечно, но сейчас для нас нельзя разделить сцену и жизнь. Но это для нас такое счастье, когда ты не идешь на работу, там где надо что-то делать, чего делать не хочешь. А ты идешь в студию как на работу, — это нас устраивает. Это нас вдохновляет. Это все, о чем мы мечтали.