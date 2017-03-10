Арабский шейх строит в Минске здание, похожее на свастику 10.03.2017, 9:20

Объект будет возводиться на месте БелЭкспо на перекрестке улиц Богдановича и Купалы.

Главный корпус 2-й клинической больницы на перекрестке улиц Богдановича и Купалы практически разрушен, освобожденную площадку передадут инвестору до середины апреля. Четыре здания бывшего монастыря, которые еще недавно тоже принадлежали госпиталю, стоят целые. Под что их приспособят, неизвестно. Тем временем строители начинают разбирать стеклянный корпус БелЭкспо — здание огорожено, оттуда выносят последние части экспозиции, сообщает «Радыё Свабода».

Демонтаж планируется завершить с опережением графика — не до конца года, а уже в сентябре. До 2021 года на небольшую площадь в центре столицы предполагается втиснуть гостиничный комплекс, казино, ресторан, торговую зону, подземный паркинг.

Новый квартал профинансирует инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов — фонд Royal Group шейха Тахнуна бин Заид аль-Нахайяна готов вложить в освоение территории 250 миллионов долларов. С принцем-наследником Абу-Даби Лукашенко не раз встречался, когда посещал эту страну. Официальная пропаганда позиционирует его как человека, хорошо знакомого с белорусскими реалиями.

Архитектурный проект поручено разработать минской мастерской «Воробьев и партнеры». Секретность здесь повышенная: сотрудники признаются, что давали расписку о неразглашении, соответственно, никакого общественного обсуждения не предусмотрено.

Но на днях к журналистам попал эскизный образец будущего коммерческого комплекса на месте БелЭкспо. Многоэтажная постройка чем-то напоминает Дворец независимости, об оригинальности архитектурного облика нет и речи. По мнению минского архитектора Вадима Прокопчика, если бы кандидатов на реализацию той или иной затеи выбирали на конкурсной основе, подобные работы оказывались бы в помойке еще на стадии заявки:

«Все подобные вопросы должны решаться через конкурс. И если конкурса нет, если не то что общественность, а даже профессионалы узнают о том, что будет построено, через СМИ, тогда это будет продолжаться бесконечно. Будем иметь вокруг сооружения а-ля Казахстан, потому что нас никто не спрашивает. Проблема в том, что никто не хочет решать задачи нормальным конкурсным путем. Ведь если бы был цивилизованный конкурс, такие проекты априори не попадали бы в разработку и не имели бы ни одного шанса на реализацию».

Проект освоения территории на месте выставочного центра уже стал предметом насмешек. Так, тот же Вадим Прокопчик по этому поводу оставил в социальных сетях сообщение, в котором обращает внимание, что проект напоминает символ свастики.

«Честно скажу: когда увидел эскиз, первая ассоциация была именно такая, — развил свою мысль специалист. — Все на самом деле очень похоже на то, что есть в кинофильме Iron Sky — с куполом в середине, определенное свастикоподобное движение. Я понимаю, что это не свастика в прямом виде, но тем не менее. Все как минимум странно, вся эта нафталиновая архитектура... Господа, XXI век на дворе, 17-й год!».