Профсоюзные лидеры: Дело не в декрете №3, надо менять власть 10.03.2017, 9:30

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Лживые уловки властей не ослабят протестной активности белорусов.

Вчера Лукашенко заявил, что в течение 2017 года власти не будут взыскивать налог «на тунеядство».

Лидеры независимых профсоюзов БНП и РЭП прокомментировали praca-by.info решение властей наложить мораторий на абсурдный декрет.

Лидер Белорусского независимого профсоюза (БНП) Николай Зимин считает, что решение стало следствием прокатившейся по стране волны протеста против несправедливого декрета.

– Власти решили погасить пламя протеста и подождать до тех времен, пока народ успокоится. Но декрет нарушает Конституцию, поэтому успокаиваться нельзя. Мораторий – это не отмена. Мы должны быть последовательными в своих требованиях и добиваться полной отмены декрета №3, – сказал председатель БНП.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич призывает смотреть на проблему шире:

– Мы стали свидетелями проявления слабости власти. Сильная власть отменила бы декрет, признала его антинародным и признала бы свою ошибку. Сегодня они наложили мораторий, а завтра – снимут. Это решение не ослабит активности белорусов. Людей не обмануть. Дело не в декрете № 3, дело – во власти, – подытожил Геннадий Федынич.