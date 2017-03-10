Моуринью рассказал, как мирился с белорусом Калачевым 10.03.2017, 9:36

Жозе Моуринью

Конфликт между ними произошел 9 марта в Ростове-на-Дону.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о конфликте с белорусским полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым во втором тайме матча 1/8 финала Лиги Европы, который прошел 9 марта в Ростове-на-Дону.

Тимофей Калачев и Жозе Моуринью

Фото: twitter.com/rfpl

— Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну, а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись, — передает слова Моуринью корреспондент Sports.ru Александр Митрофанов.

Белорус во время игры в резкой форме высказал португальцу недовольство действиями голландского защитника манкунианцев Дэйли Блинда. Жозе Моуринью посоветовал Калачеву следить за своими словами.

После финального свистка Калачев и Моуринью помирились, обнялись, обменялись улыбками и рукопожатиями.

Кроме перепалки с Моуринью и желтой карточки, во втором тайме белорус отметился голевым пасом.

Ответный поединок «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 марта на легендарной арене «Олд Траффорд» в Манчестере. Из-за перебора желтых карточек белорус Тимофей Калачев в этом матче не сыграет.