Как выглядит дом Бакиева, который он себе построил рядом с Дроздами 10.03.2017, 9:47

Фото: tut.by

Дом находится в микрорайоне Лебяжий, рядом с чиновниками и спортсменами.

Экс-президент Кыргызстана уже семь лет живет в Беларуси. Известно, что первое время Курманбек Бакиев находился в резиденции Плавно, о которой недавно рассказывал сам Лукашенко. А на днях в интервью «Радыё Свабода» Бакиев признался: весной собирается переехать в дом, который строил в Минске пять лет.

Сайт nn.by посмотрел, как выглядит особняк экс-президента Кыргызстана.

О том, что в Ржавце на улице банкиров строится дом Бакиева, было известно еще в 2015 году. В то время особняк уже был построен, внутри шли отделочные работы. Местные жители рассказывали, что не раз видели здесь и самого хозяина дома. Думали, что вот-вот он справит новоселье.

Так выглядел дом Бакиева в 2015 году.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Но, как оказалось, для этого нужно было еще два года: на днях Бакиев признался, что весной собирается переехать в новый дом.

А так выглядит дом сейчас.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, дом Бакиев построил в микрорайоне Лебяжий (бывшая деревня Ржавец) на улице Мястровской, рядом с чиновниками и спортсменами. Дом выделяется на фоне соседних архитектурой. Участок огорожен аккуратным забором с коваными элементами.

Делать ограждение высоким здесь не было особого смысла: за «сотками» Бакиева — многоквартирный ЖК «Браславский», там из любого окна видны владения экс-президента Кыргызстана.

Вид на дом Бакиева из окон ЖК «Браславский»

— Да кто же тогда, пять лет назад, мог подумать, что здесь будет такая плотная застройка? — вопросом на вопрос отвечают строители, которые работают на участке Бакиева. — Люди ведь рассчитывали на то, что тут останется заказник, будет спокойно.

Подробностей о доме строители не рассказывают, хозяина называют между собой «папа» и напоминают, что им запрещено общаться с прессой. Впрочем, и без слов видно, что там происходит: на крыше дома один из работников натирает до блеска трубу, устанавливает ее в дымоход; из парадного входа выносят картонную упаковку от холодильника Smeg.

В приоткрытую калитку виден двор: там уложена плитка, посажены деревья и кустарники.

На стене гостевого дома изображена та же картина, что и на обложке книги Бакиева «Боль, любовь, надежда: мой Кыргызстан» — табун бегущих лошадей.

На стене гостевого дома изображена та же картина, что и на обложке книги Бакиева «Боль, любовь, надежда: мой Кыргызстан» — табун бегущих лошадей.

На участке кроме особняка вместились еще беседка, гостевой дом и гараж — все в едином стиле.

— К лету тут точно все уже будет готово, — заверил один из работников. — Так что новоселье будет, не сомневайтесь.