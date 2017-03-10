Минобразования: За шестой школьный день платить учителям не будем 10.03.2017, 9:55

Решать вопрос с оплатой должны местные власти.

Как оплачивать учителям работу в шестой школьный день, должны решать местные органы власти. Такое мнение сегодня высказал первый замминистра образования Вадим Богуш. При этом ведомство обещает защищать права педагогов.

— В Кодексе об образовании у нас закреплена пятидневная рабочая неделя. Все остальное регулируется подзаконными актами. В этой части хватит полномочий местным органам власти принимать решения с учетом рекомендация Минобразования. Они — учредитель, который должен обеспечивать организационные процессы, — сказал Вадим Богуш.

Напомним, в январе министр образования Игорь Карпенко подписал указ о новых формах работы в шестой школьный день. По документу, в субботу в школьных мероприятиях активно должны участвовать не только классные руководители, но и учителя-предметники, которые должны проводить консультации для детей и родителей.

Указ у некоторых учителей вызвал вопросы, например, о том, как будут оплачиваться субботние часы.

— в 6-й день чаще всего были задействованы классные руководители. Им это время оплачивается как часы ОВР (организационно-воспитательная деятельность), хоть и скудно. Учителя-предметники, которые проводят по субботам свои факультативы, получают оплату за эти часы. Но будет ли им оплачиваться новая форма работы — консультации? И если да, то как? — говорила в интервью учитель физики из Минска.