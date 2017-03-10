Пресс-секретарь Медведева: Дружба дружбой, а долги надо вернуть 28 10.03.2017, 9:59

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Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

У премьера России заявили о неизбежности «бухгалтерии» в отношениях с белорусскими властями.

В любых политико-экономических отношениях, даже с близкими партнерами — такими как Беларусь, всегда присутствует бухгалтерия, заявила пресс-секретарь премьера России Дмитрия Медведева. 9 марта Лукашенко заявил, что в основе отношений Москвы и Минска бухгалтерия лежать не должна.

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова считает, что бухгалтерия присутствует в политико-экономических отношениях даже самых близких стран.

«Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером, как Беларусь, — это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», — заявила Тимакова ТАСС.

Пресс-секретарь российского премьера напомнила, что «объем кредитов, полученных от России белорусскими партнерами, превышает 6 млрд долларов». «Неплохо бы и руководству Беларуси помнить об этом», — заметила Тимакова.

Напомним, 9 марта Лукашенко ответил на заявления Дмитрия Медведева, сделанные премьером России в Бишкеке: диктатор заявил, что в основе российско-белорусских отношений не должна лежать «бухгалтерия».

«Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов… Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — отметил Лукашенко.

7 марта в Бишкеке премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев подискутировали на тему двусторонних отношений и интеграционных процессов. Кобяков отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, в ответ на это Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ.

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. В начале февраля Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу «кубов» российского газа 107 долларов, а не 132, как требует Россия. 3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси до 141,1 доллара за 1000 кубометров. По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов.