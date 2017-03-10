Ученые назвали пять причин спать на левом боку

Ученые назвали пять причин спать на левом боку3
- 10.03.2017, 10:10
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Для того чтобы высыпаться и быть бодрым в течении дня, необходимо знать о довольно простом секрете.
Почему спать лучше на левом боку, изданию orthodox.od.ua рассказали медики.
Во-первых, вы не будете храпеть.
Во-вторых, забудете об изжоге. Но если перевернетесь на правый бок, рискуете получить ее снова.
В-третьих, улучшает пищеварение. Именно если спать на левом боку, пища быстрее проходит путь с тонкой в толстую кишку.
В-четвертых, улучшает состояние селезенки.
В-пятых, благоприятно влияет на здоровье сердца. Именно в таком положении для сна сердце отдыхает, так как на него идет меньше нагрузки.