Ученые назвали пять причин спать на левом боку 3 10.03.2017, 10:10

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Для того чтобы высыпаться и быть бодрым в течении дня, необходимо знать о довольно простом секрете.

Почему спать лучше на левом боку, изданию orthodox.od.ua рассказали медики.

Во-первых, вы не будете храпеть.

Во-вторых, забудете об изжоге. Но если перевернетесь на правый бок, рискуете получить ее снова.

В-третьих, улучшает пищеварение. Именно если спать на левом боку, пища быстрее проходит путь с тонкой в толстую кишку.

В-четвертых, улучшает состояние селезенки.

В-пятых, благоприятно влияет на здоровье сердца. Именно в таком положении для сна сердце отдыхает, так как на него идет меньше нагрузки.