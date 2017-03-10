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Конгресс США одобрил выделение $150 миллионов на военную помощь Украине

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  • 10.03.2017, 10:27
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Фото: thekievtimes.ua

Закон предусматривает в том числе и предоставление летального оружия.

Палата представителей конгресса США утвердила выделение $150 млн на военную помощь Украине. Документ поддержал 371 представитель конгресса США, против высказались 48 человек, сообщает УНИАН со ссылкой на заявление народного депутата Ирины Фриз.

По словам Фриз, выделяемые средства будут доступны Пентагону для предоставления Украине военной поддержки, включая летальное оружие оборонного направления и оснащения, логистическую поддержку, поддержку разведки украинской армии и сил национальной безопасности, а также обучение личного состава украинских вооруженных сил.

После палаты представителей документ должен утвердить сенат конгресса США.


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