Государство хочет ввести монополию на электронные сигареты 21 10.03.2017, 10:45

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Также электронные сигареты приравняют к табачным изделиям.

На электронные сигареты распространят требования к табачным изделиям. Это предусмотрено проектом декрета № 28, который призван бороться с курением, пишет ej.by.

Предлагается ввести с 1 января 2019 года лицензирование импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности), оптовой и розничной торговли жидкостями для электронных систем курения. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Государству хотят дать исключительное право на импорт таких жидкостей «в целях усиления контроля государства за ввозом этих жидкостей в Беларусь».

В целом на электронные системы курения и жидкости для них распространятся правила, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий, отметили в министерстве.

Поскольку предлагается ввести лицензирование деятельности, связанной с электронными сигаретами, планируется пополнить реестр юридических лиц и ИП, осуществляющих производство, хранение табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими.

Жидкости для сигарет планируется маркировать контрольными знаками.

Основной целью проекта обновленного декрета является дальнейшее ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, а также создание условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, пояснили в МАРТ.