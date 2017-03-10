Герои нашего времени 4 10.03.2017, 10:59

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Несколько историй, которыми поделились обычные белорусы.

Каждый день в Белорусский Национальный Конгресс обращаются новые люди — звонят на контактные телефоны, пишут на скайп или e-mail, находят представителей БНК в социальных сетях. Десятки людей предлагают свою помощь в подготовке акции 25 марта в Минске и 26 в регионах, просят листовки и наклейки, создают группы волонтеров. Белорусы понимают, что наконец-то в стране начало что-то меняться и хотят участвовать в этом процессе. Один из лозунгов 2010 года — «Историю делаем мы» — снова стал актуальным, сообщает bnknews.org.

Среди тех людей, которые обращаются к активистам, есть и такие, которые не стали ждать, пока им передадут листовки или наклейки, а сами сделали их и расклеили в своем районе. Один из них — минчанин Сергей. Предприниматель, живущий в Уручье, купил самоклеющуюся бумагу и на собственном принтере распечатал 600 наклеек. Он уже скинул результат своей работы.

«Я и раньше, перед Маршем рассерженных белорусов, распечатывал обычные листовки формата А4. По ночам ездили на машине по остановкам и расклеивали их. Теперь решил сделать небольшие наклейки, чтобы быстро распространять их в людных местах. 600 штук обошлись в 30 долларов (цена фотобумаги). Поддерживаю Статкевича, потому что верю, что он вернет свободу белорусскому народу, добьется открытых честных выборов в разные органы власти, будет бороться с коррупцией», — рассказал Сергей.

Елена живет в Фаниполе, но каждый день ездит на работу в Минск. Девушка скачала макет листовки с нашего сайта и вместе с коллегами регулярно расклеивает их в микрорайоне Курасовщина.

«Раньше все мои знания об оппозиции ограничивались тем, что рассказывали по БТ. Интересы знакомых, друзей как-то не пересекались с тем, о чем говорили на митингах. Все поменялось в последние пару месяцев. Как-то резко все вокруг заговорили о декрете «о тунеядцах», о протестах, о том, что нужно выходить на улицу. Вместе с друзьями решили прийти на марш 17 февраля, а потом и помочь в подготовке к 25 марта. Это здорово — самой участвовать в исторических переменах!» — пишет Елена.

Маша из Молодечно также недавно узнала и об оппозиции, и об акциях протеста. Сейчас она распространяет информацию о Дне Воли в соцсетях.

«Я жила в России пару лет, работала там. Теперь от меня требуют налог за 2015 год, а вскоре потребуют и за 2016 — это около 400 долларов. Налоговики говорят, что им нужно подтверждение от пограничников, что я была не в Беларуси все это время. Как его получить, учитывая, что границы с Россией нет, никто не знает. Я считаю, что это несправедливо, поэтому пошла на марш 17 февраля, познакомилась с кучей интересных людей, которые там были, увидела, что вместе мы можем что-то поменять», — пишет Маша.

Вот такие они — герои нашего времени. И те, кто присоединился к БНК, и те, кто сам расклеивает листовки, выходит на акции, распространяет информацию в соцсетях.