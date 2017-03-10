Геннадий Федынич: Лукашенко спасет только стол переговоров 46 10.03.2017, 10:56

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Мораторий на «тунеядский» сбор уже не остановит народных протестов.

Об этом лидер независимого Профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич заявил в интервью «Беларускай праўдзе».

- Вчера Лукашенко фактически объявил мораторий на применение декрета о «тунеядцах». Как повлияет это решение на внутриполитическую ситуацию?

- Этот шаг уже ничего не изменит: не брать налог на «тунеядство» и отменить декрет - очень разные вещи. Лукашенко должен понять: проблема уже не только в декрете №3, который нужно отменить сегодня и навсегда. Мораторий на применение декрета о «тунеядстве» людей уже не остановит. Нужно садиться за «круглый стол», нужно отменять декреты №29 и 5, нужно менять пенсионное законодательство, нужно решать проблемы индивидуальных предпринимателей. Если власть нас услышит, мы готовы услышать власть.

Сегодня надо спасать Беларусь. Только поиски компромисса между властью и обществом способны гарантировать независимость Беларуси.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.