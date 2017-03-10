Белоруски стали экономить на нижнем белье 18 10.03.2017, 11:06

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Евродоходы SilvanoFashionGroup и «Милавицы» на белорусском рынке продолжают падать.

По итогам прошлого года продажи холдинга Silvano Fashion Group (SFG), владеющего белорусской фабрикой «Милавица» и магазинами Milavitsa, уменьшились по сравнению с 2015 годом на 11,3%. Продажи в Беларуси в эквиваленте евро сократились на еще большую величину — на 15,9%, сообщает zautra.by.

Согласно данным годового отчета эстонского холдингаSFG, в 2016 года было реализовано продукции под двумя брендами (белорусским Milavitsa и латвийским Lauma)на сумму 57,9 млн евро. Это – на 11,3% меньше, чем в 2015 году (65,2 млн евро).

Продажи женского белья в национальной валюте выросли в 2016 году в России и Беларуси и упали в Украине. Но в пересчете на евро – холдинг «просел» на всех рынках.

Беларусь, которая является вторым по значению рынком для SFG, потеряла по сравнению с 2015 годом 15,9% в продажах. Они упали с 20,9 млн евро до 17,6 млн евро. Доля белорусского рынка в общем объеме за прошлый год также сократилась – с 32% до 30,4%.

Россия остается главным рынком сбыта продукции белорусской фабрики «Милавица» и латвийской Lauma. В прошлом году через собственные и сеть франчайзинговых магазинов на нем было продано продукции на сумму 31,9 млн евро, что на 7,6% меньше по сравнению с 2015 годом (34,5 млн евро).

Третье место по объемам продаж досталось Украине, где доходы упали на 19,4% — с 2,1 млн евро до 1,7 млн евро.

В странах Балтии продажи SFG упали на 23,7% — с 1,8 млн евро до 1,4 млн евро.

Отметим, что число сотрудников холдинга, несмотря на уменьшение доходов, в 2016 году увеличилось – с 2045 человек до 2 163. При этом, как сказано в отчете, административные расходы уменьшились на 21,4%, а расходы на персонал — на 17,0%.

Как отмечается в годовом отчете, результаты работы группы в 2016 году были обусловлены продолжающимися проблемами в экономике основных рынков сбыта, для которых характерна низкая покупательная способность из-за девальвации и высоких темпов инфляции. И, как указывается в документе, трудно рассчитывать на относительно быстрое восстановление темпов роста этих экономик.

Что касается планов, то в Беларуси SFG сосредоточит внимание на повышении прибыльности розничного бизнеса. Также будет продолжено расширение сети в зависимости от наличия недорогих торговых помещений.