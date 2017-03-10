Сколько зарабатывают в соседних странах 13 10.03.2017, 11:27

Фото: PAP

Больше всех получают эстонцы.

Tut.by рассказал о средних зарплатах в соседних нам странах.

В России средняя зарплата в январе составила 1166 рублей, рост к аналогичному периоду 2016 года — 8,3%.

В Украине в прошлом месяце в среднем получали 424 рубля. Это на 7,2% меньше, чем в декабре 2016 года. Самая высокая зарплата была у работников авиационной отрасли — 1920 рублей. Самую низкую зарплату получали работники почты и курьеры — 235 рублей.

В Казахстане, который является нашим партнером по Таможенному союзу, в январе в среднем получали 825 рублей. Эта сумма на 19,8% меньше, чем в декабре прошлого года.

В Польше в январе зарабатывали около 2000 рублей.

В Литве средняя зарплата до уплаты налогов составляет 1660 рублей.

В Латвии в среднем зарабатывают 1730 рублей (сумма до уплаты налогов). Самые большие зарплаты у сотрудников финансового сектора, страховых компаний, ИТ-компаний и телекоммуникаций, энергетической отрасли.

В Эстонии средняя зарплата составляет 2300 рублей. Самые высокие зарплаты получают специалисты, занятые в сфере информации и связи, а также в сфере финансов и страхования.

Напомним, реальные заработки белорусов составляют 80-200 долларов.