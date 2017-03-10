Россия закопала 39 тонн турецких гранатов из Беларуси 16 10.03.2017, 11:46

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Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области турецкие гранаты из-за отсутствия сертификатов.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 9 марта уничтожило на полигоне ТБО в Смоленской области 39 тонн турецких гранатов, прибывших из Беларуси, сообщает interfax.by со ссылкой на ведомство.

"Транспортные средства, ввозившие из Республики Беларусь около 39 тонн гранатов без фитосанитарных сертификатов, были задержаны мобильной группой Смоленской таможни и переданы инспекторам Россельхознадзора", - сообщили в РОссельхознадзоре.

Специалисты обнаружили на ящиках с грузом маркировочные этикетки, указывающие на его турецкое происхождение.

В соответствии с положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля проведено уничтожение этой растительной продукции (две партии) путем захоронения после предварительного измельчения.