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Новозеландец в костюме акулы ограбил АЗС и унес оттуда только конфеты

  • 10.03.2017, 11:54
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Мужчина и его помощник не заинтересовались ничем, кроме сладостей.

Человек в костюме акулы ограбил автозаправочную станцию в Новой Зеландии. Об этом сообщает агентство UPI (перевод – lenta.ru).

Инцидент произошел во вторник, 7 марта, в новозеландском регионе Кентербери. Около двух часов ночи в помещение автозаправки BP вошел мужчина в костюме акулы и его сообщник в темных очках и с синим платком на лице. Один из них был вооружен ножом, другой пришел с молотком.

«Они разбили стеклянную витрину, что напугало продавца, который скрылся в подсобке, где отдыхал его напарник, — заявила полиция Кентербери. — После этого преступники покинули АЗС с неизвестным количеством конфет».

Стражам порядка, которых вызвали сотрудники автозаправки, не удалось найти грабителей. Правоохранительные органы региона распространили в социальных сетях кадры, снятые камерой видеонаблюдения, и попросили людей, заметивших мужчину в странной одежде, обратиться в полицию.


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