Витебчанин провел около суток в вентиляционной шахте детсада 2 10.03.2017, 12:06

8,475

Фото: МЧС

Спасатели вытащили молодого парня из вентиляционной шахты детского сада в Витебске.

Пострадавший доставлен в больницу в сознании, но с синдромом длительного обезвоживания, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Молодого парня нашли в вентиляционной шахте детского сада №51 вечером 9 марта. Спасатели получили сообщение по телефону от дежурного милиции и выехали на поиски парня. Пострадавший подавал звуки, и бригада МЧС смогла определить точно, где он находится.

Вытащить парня наверх не было возможности, поэтому спасатели вырезали шахту перфоратором.

Фото: МЧС

В вентиляционной шахте размером 40х40 сантиметров парень 1996 г.р. просидел почти сутки. Около 11 часов утра он звонил родным и сообщал, что видит только небо. К вечеру связь с ним потерялась, и родные начали поиски.

Здание детского сада имеет два этажа и ночью его сторожит сторож. Как парень попал в вентиляционную шахту, сейчас уточняет РУВД.

Фото: МЧС