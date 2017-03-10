В трех областях обновлен температурный рекорд 10.03.2017, 12:12

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В Минске вчера, 9 марта, температура поднялась до 12,5 градуса.

Температурные рекорды дня 9 марта побиты в трех областных центрах Беларуси, сообщил БелТА начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

"Над республикой идет перенос воздушных масс в основном с юго-западных и южных районов Европы. Поэтому вносится достаточно теплый воздух, принося температурный фон, характерный скорее для середины апреля, чем для начала марта", - отметил Александр Беганский.

В Минске вчера, 9 марта, температура поднялась до 12,5 градуса. Был побит предыдущий рекорд для этой даты (10,5 градуса), установленный в 2014 году.

В Витебске был обновлен температурный рекорд 2015-го (плюс 9,3 градуса) - воздух вчера прогрелся до 11,5 градуса.

В Могилеве столбик термометра поднялся до 12,7 градуса, что более чем на 2 градуса выше предыдущего рекорда 2015 года. Теплее всего в Беларуси 9 марта было в Житковичах. Воздух прогрелся там до плюс 13,8 градуса.

В Гидромете отмечают, что хоть эти температуры и являются самыми высокими для 9 марта, они значительно ниже рекордов месяца.

Так, в Витебске 25 марта 2014 года была зафиксирована температура плюс 19,1 градуса. В оставшиеся дни недели такая теплая погода в республике не ожидается.

"10 марта на большей части Беларуси прогнозируются осадки, 11 марта - в основном по юго-востоку республики. В связи с большим количеством облаков температура в стране будет падать. Прогнозируется в пределах 2-8 градусов тепла", - подытожил Александр Беганский.