Видеохит: Собака обожает ходить по магазинам и выбирать себе игрушки 10.03.2017, 12:43

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Увлеченная шопингом собака живет во Флориде.

Маленькая собачка по кличке Люси живет в Дейтона-Бич (Флорида, США) и очень любит ходить по магазинам, чтобы самой выбирать себе игрушки, сообщает 120.su.

Хозяева приводят свою любимицу в магазин и охотно позволяют ей покопаться в выставленных на продажу игрушках. Несмотря на то, что Люси в силу своего роста может добраться только до нижних полок, решение дается ей не так-то просто. Собака перебирает все игрушки, пока не найдет одну-единственную, идеальную.

Дальше для Люси наступает нелегкий момент ожидания, пока кассир пробьет ее покупку. Но вот наконец драгоценная игрушка оказывается у нее в зубах, и Люси всегда настаивает на том, чтобы самолично отнести ее в машину.

Видя такой энтузиазм своей любимицы, хозяева и дальше намерены баловать Люси и почаще водить ее в магазин за новыми игрушками.