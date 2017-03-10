Александр Соснов: Выпускники вузов должны подметать улицы? 15 10.03.2017, 12:51

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Александр Соснов

Фото: «Радыё Свабода»

Диктатор предложил абсурдное «решение» проблем безработицы.

Как Лукашенко будет пытаться трудоустроить всех безработных?

И нужно ли это делать? Об этом сайту zautra.by рассказали экс-министр труда и экономист.

9 марта во время совещания об актуальных вопросах развития Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных белорусов:

— И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут, — пригрозил глава государства.

Что предлагает заняться безработным Александр Лукашенко?

— Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей, — пообещал правитель.

Соснов: В странах с сильной экономикой также есть безработица

— Вопрос трудоустройства всех безработных — неразрешимый. Да и не нужно этого делать. В тех странах, где экономика работает значительно лучше, чем в Беларуси, безработных также хватает. Но при этом никто не ищет путей, чтобы трудоустроить всех, ведь есть такие виды безработицы, которые всегда были и будут, — рассказал журналистов бывший министр труда Александр Соснов.

По его мнению, Александр Лукашенко не первый политик, пытающийся трудоустроить всех и каждого.

— Такая возможность, безусловно, есть. Как это, например, делал Сталин и его помощники. Организовать трудовые лагеря, нагнать туда людей и пусть они там работают. Другой вопрос — эффективно ли это? Все, что я могу вам сказать по этому поводу: чиновники, как бы ни старались, не способны создавать эффективные рабочие места, — подчеркнул эксперт.

Александр Соснов убежден, что власти начали решать проблему не с той стороны:

Начинать стоит с построения рыночной экономики. И делать это нужно было еще 23 года тому назад. Если бы тогда с этого начали, то сегодня жили бы не хуже Польши.

Ковалкин: Гораздо эффективней вкладывать средства в образование

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин также считает бесперспективной попытку дать работу каждому ее потерявшему:

— То, что предложил президент, ни в коем случае не решит проблему безработицы. Вопрос не в том, есть ли безработные граждане, а в том, какой процент трудоспособных граждан не имеет работы.

По словам экономиста, новая инициатива главы государства направлена на то, чтобы продемонстрировать: декрет №3 правильный, государство трудоустраивает людей. Вопрос только — за какие деньги и на какую работу.

— На мой взгляд, слова главы государства как раз таки отражают его отношение к гражданам нашей страны. Люди, которые учились в университетах, получали высшее образование, долгое время работали на инженерных должностях, возможно, на руководящих постах, по его мнению, должны пойти подметать улицы, как в каком-то трудовом лагере, — говорит Владимир Ковалкин.

У собеседника Завтра твоей страны слова Лукашенко о преимуществе ручного труда перед использованием дорогостоящей техникой вызвали вопросы:

— По сути, не взирая на образование и уровень квалификации, людям предлагают выполнять роль машин. Кстати, в развитых странах благоустройством территории занимаются исключительно машины, потому что делают они это гораздо эффективней и с меньшими затратами.

По мнению эксперта, государству куда выгодней развивать человеческий потенциал, вкладывать средства в образование, в повышение уровня квалификации работников.