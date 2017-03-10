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Александр Соснов: Выпускники вузов должны подметать улицы?

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  • 10.03.2017, 12:51
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Александр Соснов
Фото: «Радыё Свабода»

Диктатор предложил абсурдное «решение» проблем безработицы.

Как Лукашенко будет пытаться трудоустроить всех безработных?

И нужно ли это делать? Об этом сайту zautra.by рассказали экс-министр труда и экономист.

9 марта во время совещания об актуальных вопросах развития Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных белорусов:

— И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут, — пригрозил глава государства.

Что предлагает заняться безработным Александр Лукашенко?

Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей, — пообещал правитель.

Соснов: В странах с сильной экономикой также есть безработица

Вопрос трудоустройства всех безработных — неразрешимый. Да и не нужно этого делать. В тех странах, где экономика работает значительно лучше, чем в Беларуси, безработных также хватает. Но при этом никто не ищет путей, чтобы трудоустроить всех, ведь есть такие виды безработицы, которые всегда были и будут, — рассказал журналистов бывший министр труда Александр Соснов.

По его мнению, Александр Лукашенко не первый политик, пытающийся трудоустроить всех и каждого.

Такая возможность, безусловно, есть. Как это, например, делал Сталин и его помощники. Организовать трудовые лагеря, нагнать туда людей и пусть они там работают. Другой вопрос — эффективно ли это? Все, что я могу вам сказать по этому поводу: чиновники, как бы ни старались, не способны создавать эффективные рабочие места, — подчеркнул эксперт.

Александр Соснов убежден, что власти начали решать проблему не с той стороны:

Начинать стоит с построения рыночной экономики. И делать это нужно было еще 23 года тому назад. Если бы тогда с этого начали, то сегодня жили бы не хуже Польши.

Ковалкин: Гораздо эффективней вкладывать средства в образование

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин также считает бесперспективной попытку дать работу каждому ее потерявшему:

То, что предложил президент, ни в коем случае не решит проблему безработицы. Вопрос не в том, есть ли безработные граждане, а в том, какой процент трудоспособных граждан не имеет работы.

По словам экономиста, новая инициатива главы государства направлена на то, чтобы продемонстрировать: декрет №3 правильный, государство трудоустраивает людей. Вопрос только — за какие деньги и на какую работу.

На мой взгляд, слова главы государства как раз таки отражают его отношение к гражданам нашей страны. Люди, которые учились в университетах, получали высшее образование, долгое время работали на инженерных должностях, возможно, на руководящих постах, по его мнению, должны пойти подметать улицы, как в каком-то трудовом лагере, — говорит Владимир Ковалкин.

У собеседника Завтра твоей страны слова Лукашенко о преимуществе ручного труда перед использованием дорогостоящей техникой вызвали вопросы:

По сути, не взирая на образование и уровень квалификации, людям предлагают выполнять роль машин. Кстати, в развитых странах благоустройством территории занимаются исключительно машины, потому что делают они это гораздо эффективней и с меньшими затратами.

По мнению эксперта, государству куда выгодней развивать человеческий потенциал, вкладывать средства в образование, в повышение уровня квалификации работников.


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