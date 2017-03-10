В Стамбуле разбился вертолет с российскими бизнесменами на борту 6 10.03.2017, 12:59

Турецкие СМИ сообщают о гибели четырех россиян.

Четверо граждан России погибли в результате крушения вертолета в пригороде Стамбула Бююкчекмедже. Об этом сообщает CNN Turk (перевод – republic.ru).

По данным телеканала, всего на борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции. Жертвами крушения стали минимум пять человек, в том числе четверо бизнесменов-иностранцев, предположительно, россиян.

По предварительной версии, из-за тумана вертолет врезался в башню возле выставочного центра и упал в районе местного кладбища.

На месте падения вертолета работают медики и спасатели.

Разбившийся вертолет Sikorsky S-76 принадлежал компании Eczacıbaşı Group, уточняет газета Yeni Şafak. По данным издания, в числе пассажиров находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага, а также Салим Озен, пилотами зарегистрированы Ахмет Булут и Алаадин Накар.