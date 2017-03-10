В Стамбуле разбился вертолет с российскими бизнесменами на борту

В Стамбуле разбился вертолет с российскими бизнесменами на борту6
- 10.03.2017, 12:59
Турецкие СМИ сообщают о гибели четырех россиян.
Четверо граждан России погибли в результате крушения вертолета в пригороде Стамбула Бююкчекмедже. Об этом сообщает CNN Turk (перевод – republic.ru).
По данным телеканала, всего на борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции. Жертвами крушения стали минимум пять человек, в том числе четверо бизнесменов-иностранцев, предположительно, россиян.
По предварительной версии, из-за тумана вертолет врезался в башню возле выставочного центра и упал в районе местного кладбища.
На месте падения вертолета работают медики и спасатели.
Разбившийся вертолет Sikorsky S-76 принадлежал компании Eczacıbaşı Group, уточняет газета Yeni Şafak. По данным издания, в числе пассажиров находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага, а также Салим Озен, пилотами зарегистрированы Ахмет Булут и Алаадин Накар.
Görgü tanığı: "Kuleye çarptı döne döne düştü" ➤ https://t.co/a1ip6J1iTn pic.twitter.com/DU836gB1pg— CNN Türk (@cnnturk) 10 марта 2017 г.
Olay yerinden görüntüler ➤ https://t.co/zPSzNodw8r pic.twitter.com/W0w7RhsOlo— CNN Türk (@cnnturk) 10 марта 2017 г.
#sondakika #beylikdüzü nde helikopter kuleye çarparak düştü, #haber #büyükçekmece pic.twitter.com/STgn6Vqznx— Engin ⚖️ (@enginozer_tr) 10 марта 2017 г.