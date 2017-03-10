МАРТ: Бизнес в соцсетях недопустим 2 10.03.2017, 13:14

Чиновники не хотят снимать ограничения на торговлю, несмотря на развитие электронной коммерции во всем мире.

Число покупок, которые совершаются через интернет, становится большим, обрастают мускулами онлайн-сервисы и услуги, в общем, электронная коммерция шагает по планете. Есть несомненные преимущества и удобства дистанционных способов продаж и обслуживания, но есть и вопросы правовой защиты потребителей в этой сфере. Всевозможные презентации и продажа товаров через соцсети — едва ли не самые проблемные зоны.

Представители общества защиты потребителей и Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси поделились своим мнением по этому поводу, сообщает onliner.by.

Председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша отмечает, что в ее сфере, безусловно, существуют пробелы:

— Эти всевозможные зазывания и проведения самых разных презентаций посуды, фильтров, потребительских товаров и даже ортопедических стелек. Сюда же можно добавить услуги по ремонту окон и установке натяжных потолков. Проблемы, связанные с этими вопросами, будут продолжаться, пока потребители не научатся говорить «нет» и помнить, что их дом — это их крепость. Потому как расторгнуть договор на предоставление подобных услуг или вернуть приобретенный товар бывает очень сложно.

Еще одним сложно регулируемым моментом является торговля в социальных сетях.

— Один человек купил у другого человека что-то через «ВКонтакте», а после выдвигает претензии, — продолжает Суша. — Если речь идет о взаимодействии двух физических лиц, то решить этот спор в принципе очень сложно. При этом надо помнить, что предпринимательская торговля в соцсетях вовсе недопустима.

В продолжение темы о соцсетевой торговле был задан вопрос об уголовной или административной ответственности продавцов.

— Конечно, существует административная ответственность, — отвечает Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. — По защите прав потребителей в прошлом году составлено 1298 протоколов. Госорганы выдают предписания о прекращении подобных нарушений и привлекают нарушителей к ответственности по статье КоАП 12.17 за нарушение правил торговли и услуг. Если предписание не выполнено, установлена административная ответственность по статье 23.1 в размере до 20 базовых величин. В случае когда по запросу госоргана не предоставлены документы, предусмотрена административная ответственность по статье 23.16. Это от 4 до 20 базовых величин.

Также Барышникова отметила, что единственная форма допустимой торговли в соцсетях — это когда одно физическое лицо продает другому физическому лицу вещи, бывшие в употреблении:

— Еще раз: речи о предпринимательской торговле не ведется. Помочь потребителю в случае нарушения его прав при покупке в соцсетях очень сложно. Даже установить лицо, которое продало этот товар, часто не представляется возможным. Приходится делать запросы. Поэтому потребителям стоит помнить об опубликованных на сайте госорганов реестрах. Если продавец там значится, можно заключать сделку. Если нет, лучше перестраховаться.

В остальном, что касается интернет-торговли, наши профильные ведомства готовятся ко Дню защиты потребителей, который пройдет 15 марта, и отмечают, что по состоянию на начало года розничную интернет-торговлю в стране ведут 8380 субъектов торговли, которым принадлежат 13 811 интернет-магазинов. Из них 6807 (49%) принадлежат юрлицам. А 7004 (51%) — ИП.

В прошлом году прирост зарегистрированных интернет-магазинов составил 22,8%, или 2565. А вообще за последние два года их количество увеличилось более чем в два раза.