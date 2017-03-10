Brutto & Lyapis и «Чайф» станут хедлайнерами фестиваля «Рок за Бобров» 2 10.03.2017, 13:30

Десятый фестиваль «Рок за Бобров», который пройдет в этом году 22 июля, озвучил первую часть выступающих.

На сцену на аэродроме «Боровая» под Минском выйдут российская рок-группа «Чайф», первая российская рэп-группа «Каста», которая фактически дала толчок для развития стилистики на постсоветском пространстве, а также белорусский проект Brutto & Lyapis с программой «Double Hot», где звучат песни авторства Сергея Михалка почти за всю творческую карьеру. Причем, организаторы фестиваля утверждают, что это будет самый большой концерт знаменитого музыканта в истории Беларуси, для которого будет разработана особая музыкальная программа, передает «Еврорадио».

В прошлом году «Рок за Бобров» стал одним из крупнейших фестивалей в стране по количеству проданных билетов. Вторая часть нынешнего лайн-апа будет объявлена в апреле. Организаторы обещают, что особое внимание будет уделено созданию различных развлекательных зон и анимации вне сцены. Также будет увеличена территория фуд-кортов, расширен ассортимент питания и максимально ускорен процесс обслуживания зрителей. Принципиальные новшества будут в организации размещения биотуалетов, а также безопасности и пропускной системы фестиваля.

Первая тысяча билетов поступит в продажу по специальной цене ― 25 рублей.