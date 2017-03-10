Россия отказалась обсуждать с Беларусью разногласия по границе 10.03.2017, 13:47

Фото: transler.ru

Встречу, которая должна была пройти 15 марта в Гродно, перенесли на «несколько недель».

Об этом журналистам заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БелТА.

В ближайшее время планируется провести очередную встречу межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики России и Беларуси. «Белорусская сторона исходит из того, что по итогам заседания рабочей группы должен быть выработан конкретный алгоритм взаимодействия правоохранительных, пограничных и иных ведомств по всем ставшим актуальными за последнее время вопросам», — отметил Дмитрий Мирончик.

По словам пресс-секретаря МИД, среди таких вопросов, в частности, — установление Федеральной службой безопасности России приграничных зон на белорусско-российской границе, непропуск через белорусско-российскую границу граждан третьих стран, имеющих действительные визы для въезда на территорию РФ. «Естественно, мы готовы обсуждать и встречные вопросы, которые могли возникнуть у российской стороны в связи с принятием указа, установившего безвизовый въезд на территорию Беларуси сроком на пять суток для граждан ряда государств», — подчеркнул он.

На данный момент какого-либо формализованного перечня вопросов МИД от своих российских коллег не получал. «На февральской встрече министров иностранных дел Беларуси и России в Москве было условлено, что внешнеполитические ведомства будут оперативно оформлять достигнутые группой договоренности в виде соглашений», — напомнил Дмитрий Мирончик.

Очередное заседание рабочей группы является плановым и проводится по обоюдной инициативе. Изначально планировалось, что встреча состоится 15−17 марта в Гродно. «С нашей стороны готовность принять российских коллег, обсудить с ними актуальные темы есть. Вместе с тем сейчас по просьбе российской стороны срок планируется сместить на несколько недель», — проинформировал пресс-секретарь.

В настоящее время программа и повестка мероприятия согласуются.

Предыдущая встреча рабочей группы состоялась в режиме телеконференции в декабре 2016 года. С белорусской стороны в нее входят представители МВД, МИД, Государственного пограничного комитета и КГБ. Российская сторона представлена МВД, Минюстом, ФСБ, Пограничной службой Федеральной службы безопасности и МИД.

О чем спорят Россия и Беларусь на границе

Указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств Лукашенко подписал 9 января. 1 февраля стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. Решение, однако, было принято приказом директора ФСБ РФ еще в конце декабря прошлого года.

ФСБ России поясняла, что введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей» и осуществлено «в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы».

В МИД Беларуси решение Москвы тем не менее раскритиковали. Пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик заявил, что российская сторона своими решениями приравняла граждан Беларуси в правах и обязанностях к иностранцам «со всеми вытекающими последствиями».