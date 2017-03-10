Соратник Трампа: Рост сланцевой добычи в США обрушит нефтяной рынок 10.03.2017, 13:55

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Заявления сланцевого миллиардера Гарольда Хэмма стали одной из причин резкого падения нефтяных котировок.

Новый подъем сланцевой нефтедобычи может «убить» мировой нефтяной рынок, заявил сланцевый миллиардер Гарольд Хэмм – глава Continental Resources Inc. (крупнейшая в США компания-разработчик сланцевых запасов) и советник Дональда Трампа в ходе президентской избирательной кампании. Свою точку зрения Хэмм высказал на конференции CERA Week в Хьюстоне, сообщает «Форбс».

«Добыча нефти в США может значительно вырасти. Но мы должны действовать осмотрительно, иначе убьем рынок», — заявил Хэмм в среду, 8 марта. А уже на следующий день некоторые из аналитиков связали с высказываниями «короля сланца» начавшееся в четверг падение нефтяных котировок. Цены на WTI упали на 5%, снизившись до уровня ниже $50 за баррель.

«Падение цен, возможно, было спровоцировано заявлениями пионера сланцевой нефтедобычи Гарольда Хэмма», — указал аналитик Commerzbank Карстен Фритч в своем обзоре. Заявления были сделаны на энергетической конфереции в Хьюстоне, там же многие сланцевые компании объявили о планах по существенном росту своих капитальных вложений», — говорится в обзоре Commerzbank.

Действительно почти все крупные компании, работающие в сегменте сланцевой добычи, объявили о значительном увеличении расходов в этом году. Правительство США ожидает, что добыча нефти в стране в этом году превзойдет рекордный уровень, зафиксированный в 1970 году, превысив 10 млн баррелей в сутки. В Соединенных Штатах зафиксирован самый большой рост объемов работ по бурению, начиная с 2012 года. Ожидается, что в марте число активных буровых установок превысит 600 единиц, что примерно в два раза превышает уровень июня 2016 года.

После того, как нефтяные котировки в течении 2016 года выросли в два раза, американские компании объявили о значительном увеличении расходов в 2017 году. Exxon Mobil решила направить в бурение на сланцевых пластах треть своего бюджета на этот год. Anadarko сообщила о росте на 70% вложений в сланцевую нефтедобычу по сравнению с 2016 годом, а EOG Resources в феврале анонсировала увеличение инвестиций на эти цели на 44%.

В ходе избирательной кампании Хэмм выступал в роли ключевого советника Трампа по вопросам энергетики. На одном из мероприятий CERAWeek глава Continental Resources заявил, что познакомился с действующим президентом США пять лет назад и находит его «щедрым человеком с добрым сердцем».

По словам Хэмма, Трамп видит в «бонанзе» недавно запущенных в эксплуатацию месторождений нефти и газа один из драйверов американской экономики. «В противоположность предыдущей администрации Барака Обамы», — добавил нефтяной магнат.