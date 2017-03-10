закрыть
10 марта 2017, пятница, 17:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко сделал новые назначения в Верховном суде

11
  • 10.03.2017, 14:11
  • 6,554

Указом диктатора также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи различных судов Беларуси.

9 марта белорусский правитель подписал указ № 77 «О назначении и освобождении судей». Лукашенко назначил две кандидатуры в судьи Верховного суда, сообщает пресс-служба диктатора.

Судьями Верховного Суда с последующим согласованием данных назначений с «cоветом республики национального собрания» назначены Владимир Черевач и Екатерина Якутович, — сообщает пресс-служба.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи различных судов Беларуси. Другие подробности указа пока не сообщаются, пишет tut.by.

Как указывается на сайте «палаты представителей», 57-летний Владимир Черевач был «депутатом» пятого созыва, где являлся зампредом Постоянной комиссии по законодательству. Окончил Гродненский государственный университет, юрист. Работал на гродненских заводах торгового машиностроения и «Радиоприбор» на рабочих специальностях; судьей, позже — председателем суда Октябрьского района Минска.

Про Екатерину Якутович из интернет-источников известно меньше. Работала судьей в суде Первомайского района Минска, позже — судьей коллегии по гражданским делам в Минском городском суде.


Мнение

А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ