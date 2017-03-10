В Женеве представили летающий автомобиль 8 10.03.2017, 14:41

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Разработчики Airbus и Italdesign презентовали свое видение транспортной инфраструктуры будущего.

В рамках Женевского автосалона компании Airbus и Italdesign представили совместный проект - новое видение транспортной инфраструктуры будущего с летающими автомобилями. Согласно их плану, привычные авто будут заменены на универсальные капсулы, передает Fox News (перевод – korrespondent.net).

Транспортная концепция получила название Pop Up. В данном проекте средствами передвижения выступают небольшие автопилотируемые капсулы, в которых можно как ездить, так и летать, в зависимости от установленной платформы.

Разработаны даже специальные поезда, к которым капсулы могут пристыковываться, а пассажиры, не покидая кабин, будут перемещаться, по сути, общественным транспортом.

При этом весь процесс передвижения будет максимально автоматизирован - самостоятельное перемещение здесь не предусмотрено. Для поездки пассажир должен будет указать лишь пункт назначения.

При этом каждый модуль будет иметь свою силовую установку и собственный источник энергии. Причем задействованы будут исключительно экологичные технологии - все силовые установки должны будут работать на электричестве.