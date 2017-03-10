Вице-спикер Сейма Литвы ушел в отставку из-за связей с РФ 10.03.2017, 14:35

4,957

Миндаугас Бастис

Фото: DELFI

Миндаугас Бастис также не будет претендовать на пост председателя Социал-демократической партии Литвы.

Подозреваемый в связях с преступным миром и российскими энергетическими компаниями вице-председатель Сейма Литвы, социал-демократ Миндаугас Бастис принял решение уйти в отставку, сообщает Delfi.

Однако отказываться от мандата парламентария Бастис не намерен.

"Я уволюсь с должности заместителя председателя Сейма. Второе - не буду претендовать в председатели Социал-демократической партии, третье - обращусь в прокуратуру, чтобы было проведено расследование в отношении меня", - сказал Бастис.

Покидать парламент Бастис не видит оснований. "Не вижу оснований уходить из Сейма. Основание уйти из руководства Сейма вижу, потому что это бросает тень на правление Сейма, так как мне не предоставлено право работать с засекреченной информацией", -сказал он.

На вопрос, не бросает ли ситуация тень на весь парламент, Бастис ответил, что "на этот вопрос должна будет ответить прокуратура".

Агентство сообщало, что Бастиса подозревают в связях с представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым и бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом, который представляет интересы предпринимателей РФ и Беларуси в стратегических секторах литовской экономики.