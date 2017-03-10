Правитель в «декрете» 19 Татьяна Северинец, vitebskby.com

10.03.2017, 15:11

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Татьяна Северинец

Каждая беременная женщина капризна, неуравновешенна, быстра на слезы и истерику.

В ее организме идут таинственные, создающие новую жизнь процессы. Это все понимают и стараются как-то будущую мать не расстраивать, потакать ей во всем. И это природа, и с этим все считаются.

А что же случилось с нашим правителем?

Утомленный высокой должностью, «гарант» Конституции, с громадным «опытом» управления государством (пойди поищи где еще в цивилизованном мире, чтобы человек десятилетия не сдавал свой пост), вел себя на совещании об актуальных вопросах развития страны 9 марта как та беременная женщина, что страдает ежедневно от токсикоза: а-та-та налево и направо генералам, министрам, заместителям.

(Замечу, «а-та-та» - заслуженное. Исполнители разного рода указов у нас друг перед другом стараются: -Ой, Марья Ивановна список составила из 1000 «тунеядцев», а у меня меньше! - И давай скребсти по сусекам. - О, +1002 . Всего наскребли почти полмиллиона. -Уф! А кто туда попал, разбираются и еще будут разбираться до 1 апреля).

Но, позвольте, как быть со ст. 41 Конституции, которая гарантирует право на труд? Здесь «гарант» сам себя переплюнул, назвал свой декрет идеологическим и моральным, а все собранные деньги с тех, кто поспешил оплатить по 200 долларов, приказал направить детям, и не дай Бог, если куда копейка уплывет. Дети – мысль моральная, никто не спорит, даже и неудобно. Значит, на детишек, кроме как незаконно взысканных денег, других средств нет. Задумаешься тут...

«Чтобы к 1 мая не было ни одного безработного!» - кричит правитель. (Что же это будет? Позакрывают службы занятости населения? Мол, зачем они? У нас нет безработных! У нас так и будет, поверьте! И никакой другой статистики! На нет и суда нет!)

Оскорбления в адрес лидеров оппозиции, имена которых даже не называл, хотя присутствующие хорошо понимали, о ком конкретно рыдает правитель.

Часть белорусского народа, родившаяся на этой земле, которые имеют достоинство и память, которые предлагают подготовленные пакеты реформ, чтобы выйти из экономического коллапса, куда страна обрушилась при современном руководстве. Где, в какой стране президент, народный избранник, может так оскорблять своих граждан ?

Неудобно и стыдно мне было смотреть на моего ровесника, формально человека образованного, зрелого возраста. А вот мудрости, взвешенности я не увидела. Мужчина в состоянии «декрета»... Это противоречит природе.

Татьяна Северинец, vitebskby.com