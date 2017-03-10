В НАСА сфотографировали возле Сатурна «космический пельмень» 10.03.2017, 15:29

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Фото: Space Science Institute / JPL-Caltech / NASA

Размеры необычного космического тела составляют 35x35x25 километров.

Космический зонд НАСА «Кассини» сделал снимки одного из спутников Сатурна, который имеет необычную форму, сообщает lenta.ru.

Business Insider сравнивает форму спутника Пан с «замороженным равиоли размером с Нью-Йорк», в то время как пользователи сети нарекли его «космическим пельменем». Съемка луны проводилась 7 марта с расстояния более 24 тысяч километров. Размеры тела составляют 35 на 35 на 25 километров.

Снимки Пана были сделаны в ближней инфракрасной области с помощью подсистемы получения изображений Imaging Science Subsystem (ISS). Благодаря этому фотография получилась самым четким и крупным изображением объекта в настоящее время. Специалисты надеются узнать происхождение тела.

Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена в 1997 году и достигла системы Сатурна в 2004-м. В ее задачи входит изучение структуры колец, а также динамики атмосферы и магнитосферы планеты.