Другой тон Зигмара Габриэля Дагмар Энгель, Deutsche Welle

10.03.2017, 15:35

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Зигмар Габриэль

Фото: dpa

Новый глава МИД Германии показал в ходе визитов в Восточную Европу и Москву, как он будет строить внешнюю политику страны.

"Знаю, что на пресс-конференциях это не принято, но я все же должен еще раз высказаться по этому вопросу", - вдруг произносит недавно вступивший в должность министра иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль удивлению главы МИД РФ Сергея Лаврова. На какую-то долю момента это удивление явственно читается на его лице.

Чтобы понять необычность ситуации, необходимо немного понимать ритуалы и правила, по которым проходят пресс-конференции во время подобных официальных визитов. Обычно оба дипломата делают заявления, потом присутствующие журналисты получают право задать вопросы.

Как правило, два от представителей СМИ страны, где проходит встреча, и два от журналистов гостевой стороны. Потом министры дают ответ, не всегда соответствующий сути вопроса, но возможности задать уточняющие вопросы не предусмотрено. Лавров известен тем, что независимо от конкретного вопроса он пускается в продолжительные рассуждения о несправедливом отношении к России. Он сдабривает это обвинениями в адрес едва ли не всего мира, а прежде всего, НАТО, Украины и других, на сей раз - еще Грузии и Запада в целом.

Габриэль вошел в раж

И вот слово уже предоставляют следующему журналисту, но тут вмешивается Габриэль. Он встает на защиту определения "западный", поясняя, что это символизирует свободу, демократию и права человека. И войдя в раж, глава МИД Германии подчеркивает, что нарушение границ в Европе не будет признано - никогда.

В зависимости от политической позиции, за первым визитом Габриэля в Москву в новой роли одни наблюдали с надеждой, другие - с тревогой. Будучи министром экономики ФРГ, он высказывался за поступательную отмену санкций в отношении России. После его прошлогодней встречи с Владимиром Путиным курсировала еще одна цитата Габриэля о том, что ему "совершенно непонятно", почему отношения Берлина и Москвы стали такими непростыми.

Судя по всему, теперь Зигмар Габриэль узнал об этом больше. Его приезд в Москву завершил серию визитов в восточноевропейские столицы. Балтийские страны, Украина, Польша, Россия - данная последовательность, по всей видимости, была не случайной и оказала влияние на высказывания немецкого министра. Габриэль утверждает, что ему было важно подчеркнуть значение небольших государств Евросоюза, и поэтому первым пунктом его поездки стали страны Балтии, а не Польша.

Поехать в Украину до визита в Москву - это уже знак сам по себе. Помимо того, новый глава МИД Германии впервые получил сведения непосредственно из зоны конфликта, переданные руководителем миссии ОБСЕ: каждые 50 секунд на линии соприкосновения в Донбассе раздается выстрел. Соглашение о прекращении огня, в подписании которого участвовал сам Габриэль тремя неделями ранее, ничего не стоит.

Тактическое нетерпение

Как и его предшественник Франк-Вальтер Штайнмайер, Зигмар Габриэль выступает за внешнюю политику диалога. Но, очевидно, он собирается проводить ее иначе. Если Штайнмайер, будучи раздосадованным, все же сохранял дипломатическое молчание, Габриэль говорит. И делает это довольно четко и ясно по сравнению с его обычным стилем высказываний, и более чем четко и ясно в сравнении со стилем Штайнмайера. Одним из любимых понятий предыдущего министра иностранных дел ФРГ было "стратегическое терпение". Зигмар Габриэль предпочитает "тактическое нетерпение", а его тон может заставить некоторых сожалеть о том, что любезность Штайнмайера осталась в прошлом.

Последний вопрос на пресс-конференции задала российская журналистка: "Почему немцы утверждают, что Россия вмешивается в предвыборную борьбу в Германии?" "Кто это утверждает?", - переспросил Габриэль. "Немецкие СМИ", - ответила журналистка. Иными словами, не правительство ФРГ, которое он представляет, отметил глава МИД Германии. И подытожил: "У СМИ есть свобода прессы и свобода выражения мнения. По крайней мере, в моей стране". Конец цитаты.

Дагмар Энгель, Deutsche Welle