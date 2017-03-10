Велосипедист с ножом и пистолетом попытался ограбить магазин в Смолевичах

Велосипедист с ножом и пистолетом попытался ограбить магазин в Смолевичах7
- 10.03.2017, 15:42
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Мужчину до сих пор ищет милиция.
Поздно вечером 4 марта в Смолевичах неизвестный мужчина пытался ограбить магазин. Но, как и сама продавщица, растерялся и бросился наутек. Мужчину до сих пор ищет милиция, сообщает УВД Миноблисполкома.
Примерно в девять часов вечера в магазин «Олимпия» на улице Жодинской зашел мужчина. В торговом зале никого не было, посетитель сразу отвернулся от продавщицы — а через пару секунд уже был в черной шапке с прорезями для глаз. В руках он держал кухонный нож и предмет, похожий на пистолет.
Мужчина попытался зайти за прилавок и, угрожая расправой, требовал денег.
«Продавец несколько опешила. Потянулась к кассе, затем к карманам, возникла небольшая заминка. Угрозы еще больше пугали, от растерянности женщину не слушались руки. Полетела мелочь, снаружи показался шум. Нападавший резко развернулся и бросился к выходу. По всей видимости, сдали нервы», — сообщили в УВД.
Мужчина умчался из магазина на дорожном велосипеде: сначала вниз по улице Жодинской, потом свернул к Советской.
Милиция продолжает розыск и надеется на помощь граждан. Приметы подозреваемого: на вид около 40 лет, рост 165−170 см, был в черной шапке и синей болоньевой куртке без капюшона, под глазами синие круги.