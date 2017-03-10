Гидромет: В субботу будет до +8 градусов 10.03.2017, 15:51

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По юго-восточной части Беларуси 11 марта пройдут дожди, возможен мокрый снег.

До 8 градусов тепла и туман ожидаются в Беларуси 11 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной части страны пройдут дожди, возможен мокрый снег.

Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер ожидается северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем будет 2-8 градусов тепла.