Координатор БНК в Могилеве: Вместе мы непобедимы 4 10.03.2017, 15:57

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День Воли 25 марта в Минске даст наибольший эффект, поэтому туда должны приехать и люди из регионов.

Об этом сайту Charter97.org, рассказал могилевский лидер Белорусского Национального Конгресса Юрий Новиков.

- Вчера на совещании Лукашенко дал задний ход, как вы думаете введенные властями полумеры собьют протестные настроения людей?

- Важно понимать, что это не мораторий, а просто отсрочка. А через год насчитают еще больше, изменится базовая величина. Это ни в коем случае не остановит людей. Дело даже не в деньгах, а в самой безнравственности декрета. Этот закон оскорбляет человеческое достоинство, не только так называемых «тунеядцев», но и всех остальных, это настоящий маразм. Не только декрет подтолкнул людей к действиям, социально-экономическая ситуация в стране повлияла на настроение людей. Декрет лишь стал катализатором. Все, что происходит в стране – закономерно и должно было когда-нибудь произойти. Вы посмотрите кто сегодня выходит на улицы. Это не только те, кого затронул декрет, примерно в такой же ситуации находятся предпрениматели, рабочие, связанные по рукам и ногам контрактной системой. Cвободные люди этой власти не нужны.

- Брестчане во время воскресной акции заявили, что намерены приехать 25 марта на акцию в Минск. Почему именно эта акция является ключевой?

- Минск – это сердце нашей страны. Все внимание прикованно к столице. Акция в Минске даст больший эффект и будет иметь больший резонанс. Должна быть публичность, без этого никуда.

Белорусам я бы хотел сказать – будьте едины. Только вместе мы можем добиться того, чтобы нас услышали. Власть преследует свои цели, свои интересы, а интересы народа с ними резко разошлись. Вместе мы непобедимы.