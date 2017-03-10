Глупость или измена? 2 Александр Мельман, «Эхо Москвы»

10.03.2017, 16:18

Александр Мельман

Фото: Rfe/rl

Все, что происходит сейчас в России, можно тоже охарактеризовать этими двумя словами.

Сейчас это крутят много раз, как г-н Милюков на заседании Госдумы многократно повторял: «Глупость или измена». Обращаясь к супруге Николая II, царице Александре Федоровне, 100 лет назад.

Все, что происходит сейчас в России, можно тоже охарактеризовать этими двумя словами — глупость или измена. Что такое высказывание Петра Толстого про черту оседлости и предков с ногами? Конечно, глупость.

Высказывание Милонова про предков Вишневского и Резника? Тоже глупость, абсолютно.

А г-н Володин, который сказал, что Путин — это Россия, а Россия — Путин? Глупость? Но глупых там не держат. Значит измена, потому как олицетворять физическую жизнь одного смертного с великой страной…

Ну и дальше… Дворцы, яхты, усадьбы, виноградники, офшоры… Глупость? Или так просто устроен человек? Любой человек. Они же создали корпоративное государство семейного типа. Они считают, что очень много работают и за это мы все им что-то должны. Или не так: они за это должны иметь свой куш. Или кэш. Гедонисты, блин.

Конечно, им слабо как революционный нарком продовольствия Цюрупа падать в голодный обморок, не взяв себе лично ни крошки. Или это миф?

Конечно, им слабо, как Льву Толстому, устыдиться своей собственности, когда страдает народ, и отказаться от нее.

Да я и не призываю. Им что, на «ЛАДЕ Калине» разъезжать?

Их философия мне понятна: и Путина, и Медведева, и Сечина, и Патриарха… Как, кстати, и видных оппозиционеров. Миша — два процента — отличный мэм. У него и до сих пор все в порядке. Почему-то у нас премьер-министры, что прошлый, что нынешний всегда не преминут взять свое. Дачу Касьянова помните, приватизированную за бесценок? Так жить можно! Можно даже на эти деньги финансировать оппозицию и ставить себя в список на первое место.

Но я хочу знать все. Если Миша — два процента, то Вова сколько? А Димон? А Игорь Иванович?

Эти люди имеют все за наш счет. И как бы не копал Ролдугин против Ролдугина, ничего не изменится.

В нынешнем контексте лозунг Медведева: «Денег нет, но вы держитесь» звучит также как Марии-Антуанетты: «Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные».

Но тогда они не очень умны. Ведь что человеку надо? Землицы-то 2х0,5 метра. Что он заберет с собой туда, в лучший мир?

Если это не глупость, то измена. Измена Родине. Мы помним, что было 100 лет назад.

Александр Мельман, «Эхо Москвы»