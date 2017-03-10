Как белорусская родоначальница Гасбургов на медведя ходила 2 10.03.2017, 16:28

История Беларуси хранит немало загадок.

Вы можете себе представить, что в потомках Габсбургов, одного из знатнейших родов в истории, течет белорусская кровь? А примешала ее туда Кимбурга Мазовецкая, которая была родоначальницей королевской крови по мужской линии, передает belsat.eu. В народе ее прозвали Цымбаркой, хотя в разных языках ее имя звучит по-разному: по-польски Цымбарка, по-русски — Кимбурга, а по-немецки Цимбургис. Мог ли кто-нибудь предвидеть, что «воинственная дикарка», которую в Мазовии никто не хотел брать замуж, станет в результате эрцгерцогиней?

В начале следует пояснить, почему мазовецкая княжна — «наша». Наша она, конечно, только на половину, благодаря своей матери Александре, которая была родной сестрой литовского князя Ягайло, который позже стал польским королем.

Мы продолжаем цикл публикаций о белорусских феминистках. Заметим, что использованное понятие «феминистки» — условное и в тексте означает эмансипированных для своего времени женщин, имевших мужество пойти против общественных стереотипов и оставить свой след в истории.

«Сестра-компенсация» от короля

У Ягайло была непростая задача: получить корону и «разрулить» конфликт с князем Плоцким

Когда в течение некоторого времени пустовал трон в польской Короне, на молодую королеву Ядвигу позарился не только литовский князь Ягайло. Мазовецкий князь Земовит Плоцкий также мечтал оказаться на месте короля.

Однако, на удивление, польская шляхта бунтарской Мазовии предпочла Ягайло, формируя сильную конфедерацию и снаряжая свои восточные границы. Хитрый Ягайло не мог себе тогда позволить конфликт и пригласил Земовита «на дружескую рюмку». И вот вдруг «волей судьбы» или «просто чудом» на то пиршество попала прелестная и улыбающаяся сестра Ягайло Александра, которая сразу пришлась по вкусу обделенному Мазовецкому князю.

В 1388-м году они вступили в брак, который скрепил дружбу короля с князем. Политический брак оказался на редкость счастливым и молодая жизнерадостная княжна один за другим рожала Земовиту наследников.

При этом Александру Ольгердовну или Александру Литовскую нельзя было назвать «домашней курицей». Как упоминается в хрониках, она до старости в одиночку отправлялись охотиться на крупного зверя и изредка возвращалась без добычи. В Плоцке она построила больницу для больных, выделяла большие пожертвования на нужды первого на то время в Восточной Европе Ягеллонского университета. И скорее всего, именно она оставила в наследство сильный, неугомонный и воинственный характер своей дочери Цецилии, которая появилась на свет в 1394-м (1397) году.

Мазовецкая Валькирия — богиня войны

Кимбурга Мазовецкая — дочь Александры Ольгердовны

Пока в княжеском дворе среди зеленых лесов, полных диких животных, подрастала Цецилия, которая сама себя называла Кимбургой, на европейских рыцарских турнирах добывал славу молодой, статный и красивый рыцарь Эрнст Габсбург, которого за непобедимость прозвали «Железным».

Многие придворные дамы, каждая из которых не прочь была заполучить мускулистого рыцаря-бойфренда, донимали молодца с вопросами, когда тот уже в конце концов выберет себе спутницу жизни.

Однако молодой рыцарь с выбором не спешил и шутил, что женится только на Валькирии — богине войны, чтобы умела в седле держаться и меч в руках держать.

Вопреки общепринятым тогдашним пристрастиям не привлекали молодого рыцаря нежные и тихие невесты. Услышав это, присутствовавший на одном из турниров мазовецкий рыцарь посоветовал одинокому средневековому Геркулесу наведаться в Мазовию, где живет дочь Земовита, к которой местные кавалеры боятся свататься.

Красивая девушка, по рассказам, голыми руками ломает гвозди и подковы, ладонями выдавливает из орехов сок, с одной дубиной в лес ходит и без добычи не возвращается, носит мужскую одежду и каждый день тренирует свои боевые навыки.

Кроме того девушка была впридачу племянницей польского короля, что делало ее еще более привлекательной партией.

А вот и жених нашей Кимбурги. Хотел в жены Валькирию? Получил!

Эрнст решил попытать счастья. Через несколько месяцев они встретились в Плоцке. Согласно легендам, они вместе бежали охотиться на медведя, чтобы проверить умения друг друга. Принесли туши аж двоих, а в 1412-м году поженились в городе Буда (западная часть современного Будапешта) в дворце Сигизмунда, венгерского императора Священной Римской империи. Брак княжны-великанши сложился счастливо, поселились молодые в Винер-Нойштадте и Кимбурга родила Эрнсту девять детей.

Внучка Ольгерда — прародительница Гасбургов

После того, как ее муж принял титул эрцгерцога 18 марта 1414 года, Кимбурга стала эрцгерцогиней Габсбургской. При дворе ее полюбили за веселье и жизнерадостность, которую девушка получила в наследство от матери. Из девятерых детей пятеро, к сожалению, умерли еще в младенчестве. Однако один из сыновей Кимбурги стал позднем австрийским императором Фридрихом ІІІ.

Вот так дикая Кимбурга стала эрцгерцогиней и родоначальницей всех поздних династийных разветвлеВот так дикая Кимбурга стала эрцгерцогиней и родоначальницей всех поздних династийных разветвлений Габсбургов по мужской линии. По некоторым соображениям именно она принесла в наследство следующим поколениям Габсбургов характерную деформацию нижней губы, тзв. «Габсбургская губа». Сама эрцгерцогиня пережила мужа на 5 лет и умерла в 1429-м году. Похоронена в аббатстве Лильенфельд.

Ее жизненная история — прекрасный пример настоящей средневековой великанши-феминистки, которая не только вместо платьев одевала мужские штаны, но и отличалась мощью, которой мог похвастаться не каждый рыцарь. И даже это не помешало ей найти свое счастье. Также заметим, какие все-таки горячие были литовские княжны. Вместо богатых комнат, они не боялись отправиться на охоту, твердо держали меч в руках, и иногда даже сами управляли войском и защищались от врагов. Но это уже другая история.