Wargaming опубликовала ролик с Дольфом Лундгреном 2 10.03.2017, 16:47

Звезда Голливуда снялась в рекламе всемирно известной белорусской компьютерной игры.

Создатели игры World of Tanks представили ролик в участием звезды боевиков девяностых Дольфа Лундгрена, пишет tut.by. Видео появилось на YouTube-канале игры.

По сюжету актер пытается выбрать для себя «настоящее мужское хобби», однако кулинария, ночная жизнь и восточные практики не могут его порадовать. В итоге Лундгрен останавливается на игре World of Tanks.

Дольф Лундгрен приезжал в Минск в декабре 2016 года по приглашению создателей World of Tanks. Тогда представители компании сообщали, что актер посетил Беларусь для съемок в рекламной кампании игры.